Recogen firmas para pedir que Maluma no cante en las fiestas de Palencia

Un grupo de ciudadanos de Palencia recogen firmas a través de la plataforma change.org para pedir que el cantante Maluma no de un concierto en las fiestas de Palencia 2018. "Sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían de formar parte del programa de fiestas de San Antolin 2018", señalan en la propuesta.

A través de la plataforma aseguran que existen muchas "alternativas culturales más adecuadas y respetuosas que semejante 'artista' por las cuales podría ser sustituido, sin miedo a que la ciudad pierda los beneficios derivados de un concierto de semejante magnitud". La petición lleva recogidas más de 5.000 firmas en dos días.