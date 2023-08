Rauw Alejandro niega ser infiel en su nueva canción, 'Hayami Hana' y busca una ¿reconciliación con Rosalía?

Rauw Alejandro y Rosalía ponían fin a su historia de amor después de casi tres años juntos como pareja y meses después de anunciar su boda. Una nueva canción del artista, 'Hayami Hana', un nombre japonés que significa 'mujer de gran belleza inusual y un tanto rara', acaba de salir a la luz con una letra en la que dice 'adiós' a la cantante catalana, pero que también abre la puerta a una posible reconciliación.

Los rumores sobre la ruptura de la pareja se confirmaron cuando el artista la confirmó con un mensaje en sus redes sociales en el que negaba que la causa hubiera sido una infidelidad. También Rosalía se pronunció tras la ruptura pidiendo "respeto" tras el "difícil" momento que estaban atravesando.

Además, el cantante puertoriqueño también ha dejado claro que él no es "infiel": "Yo seré muchas cosas pero nunca infiel...", expresa la letra de su nuevo 'single', que dura más de cinco minutos. "Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti, esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial".

¿Reencuentro de Rauw y Rosalía?

La letra de la canción no ha pasado desaparecida para nadie, especialmente después de que otra cantante, Shakira, hable de su relación con su expareja Piqué en las últimas canciones que ha sacado.

Rauw Alejandro deja una puerta abierta para el reencuentro o reconciliación: "Terminaré nuestra casita por si te da por volver". Además, acaba elogiando a Rosalía, su expareja, con unas bonitas palabras en las que reconoce su trabajo y dedicación: "Sé que vas a ser la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista".

Rosalía todavía no se ha pronunciado sobre esta canción de 'despedida' de Rauw Alejandro.