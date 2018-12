¿Qué tienen en común María Carey y Raphael? Que los dos vuelven a sonar siempre por Navidad

Mariah Carey y Raphael son dos artistas muy distintos, pero con algo en común: los dos vuelven a sonar siempre por Navidad y además, a esta hora están de concierto en Madrid, aunque por separado.

El clásico 'Tamborilero' compite ahora con éxitos como 'All I Want for Christmas is you', que ya ha hecho ganar a Mariah Carey 53 millones de dólares en derechos de autor.

La reina del villancico ha entrado en trineo a su escenario, mientras que él se rodea de nieve en el plató. Raphael y Carey compiten como cada año por hacerse con la corona navideña.

No gana con claridad ni la canción americana ni la española. La realidad es que El 'ropopompón' al 'All I Want For Christmas' se reparten el protagonismo con permiso de otros clásicos