La princesa Leonor y sus "Me importa" en el discurso de los Premios Princesa de Asturias: "Su labor me empuja a seguir aprendiendo"

La princesa Leonor ha vuelto a España para presidir junto a los Reyes los Premios Princesa de Asturias 2022, que este año han vuelto al teatro Campoamor de forma presencial. Leonor ha dado un discurso en el que ha destacado que le "importa" la labor de los premiados y en el que, en su parte final, ha lanzado un mensaje a los jóvenes.

"Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente", ha señalado la heredera al trono en su discurso al dirigirse a los premiados. Esos "me importa" han sido el eje en torno al que la princesa Leonor ha pronunciado sus palabras.

Hasta en 9 ocasiones la princesa Leonor ha subrayado que le "importa" la labor de los galardonados, la del inicio más otra cada vez que se dirigía a alguno de los premiados. Su labor, ha insistido, le "empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo". Leonor ha subrayado que ha leído mucho sobre aquellos que van a recibir los reconocimientos y ha asegurado que le "impresiona todo lo que han conseguido" destacando también que sus trabajos por los que son reconocidos "miran al futuro e influyen en el presente".

Además, este año la princesa de Asturias, que en unos días cumplirá 17 años, ha vuelto a España desde Gales debido al parón vacacional de los colegios británicos lo que le ha permitido estar en Oviedo para presidir la ceremonia de entrega. "Me siento muy feliz por volver a Asturias un año más para la entrega de estos Premios que demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados", ha expresado.

La princesa Leonor se dirige a los jóvenes

Para terminar, la princesa Leonor se ha dirigido a los jóvenes: "Somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo, aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio".