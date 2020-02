Un premio Pulitzer abandona el periodismo por no poder pagar su alquiler

Rob Kuznia, uno de los ganadores de los premios Pulitzer de este año, ha reconocido que ha tenido que dejar el periodismo porque con lo que ganaba en el periódico local para el que trabajaba hasta hace poco "no podía pagar el alquiler".

La historia de Rob Kuznia, que cuenta con más de 15 años de experiencia cubriendo asuntos locales, ha sacado a la palestra la delicada situación por la que pasan algunos periódicos locales en Estados Unidos.

El jurado de los Pulitzer ha premiado el trabajo realizado por Kuznia y dos compañeros más, Rebecca Kimitch y Frank Suraci, en una historia publicada en el periódico local 'Daily Breeze' sobre un caso de corrupción en un colegio Torrance, en California. El 'Daily Breeze' es un diario de California que cuenta con tan solo siete periodistas y 63.000 suscriptores.

Kuznia, de 39 años, dejó el 'Daily Breeze' y el periodismo el año pasado porque le resultaba "muy difícil llegar a fin de mes con el salario del diario", según ha confesado el mismo al medio 'LAObserved'. Actualmente trabaja como publicista para el departamento de comunicación de la Fundación USC Shoah.

"No quiero que suene como que no eran conscientes de mi situación, me aumentaron el sueldo. Sólo que no era suficiente", ha reconocido a 'The New York Times' Kuznia, que en su cuenta personal de Twitter ha querido dar las gracias a su antiguo medio.

Thank you @dailybreezeME. I'm still in the same daze I was in when that photo was taken. What a day.Love the Breeze! https://t.co/xTSO3oFREZ