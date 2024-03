La metedura de pata de Madonna: paró el concierto y criticó a un fan que iba en silla de ruedas por estar sentado

Madonna está en estos momentos sin parar de cantar y viajar con su Celebration Tour, su duodécima gira. Y tampoco para de darnos anécdotas. La del pasado jueves, en Los Ángeles, no ha tardado en difundirse por las redes sociales.

La artista neoyorkina de 65 años estaba dando un concierto en el Kia Forum de Inglewood cuando se detuvo y dejó de cantar para llamar la atención de uno de los fans que había asistido a verla.

De entre las más de 17.000 personas que había en el recinto, Madonna se dio cuenta de que uno permanecía sentado. "¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué obtienes sentado?", le preguntó.

Lo que la cantante no se imaginaba es que ese muchacho estuviera sentado... en una silla de ruedas. Madonna se acercó al borde del escario, se aproximó al foso donde estaba la multitud de fans y, en el momento en el que se dio cuenta de su metedura de pata, se quedó sin palabras.

Con otra actitud completamente distinta, comentó: "Ah, vale. Políticamente incorrecto. Lo siento". Para tratar de salir del paso, acabó con un "Me alegro de que estés aquí". Así zanjó el tema y prosiguió con su concierto.

Muchos de las personas que habían acudido a verla capturaron ese momento con sus teléfonos móviles y compartieron el vídeo en las redes sociales. Un vídeo que se ha hecho muy viral y que pueden ver a continuación.

Cayó de la silla

Este no ha sido el único patinazo de Madonna en su gira Celebration Tour. Hace unas semanas tuvo otro -pero literal- cuando sufrió una caída mientras daba uno de sus conciertos en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington (Estados Unidos).

En un momento dado, la coreografía requería que uno de los bailarines la arrastrara en una silla. Con tal mala suerte de que el artista tropezó, haciéndole caer.

Ella no paró el concierto. La canción que estaba interpretando en ese momento era 'Like a Virgin' y supo salir del paso arrastrándose por el escenario. No perdió la sonrisa y tampoco dejó de bailar. Uno de los cámaras que grababa en el lugar fue quien le ayudó a levantarse.

