Pizza, pasta y otras estrellas de Italia en el Día Mundial de la Cocina Italiana

Por mucho que cantes 'O sole mio' o intentes bailar una tarantela mientras desprecintas y metes una pizza del super en el horno… no, eso no termina de ser cocina italiana. Si has viajado al vecino país mediterráneo y te has alejado de las zonas turísticas de restauración (en todos los países hay auténticos estafadores de mesa y mantel), habrás podido comprobar que esa pizza o esa pasta no tienen nada que ver con lo que habías comido hasta ahora. En nuestro país también existen buenos profesionales que te ofrecen ejemplos de la auténtica cocina italiana.

Andrea Paolo Tumbarello, uno de los máximos exponentes de la cocina italiana en nuestro país, cuenta que era economista en Italia. En uno de sus múltiples viajes a Madrid, almorzó en un restaurante denominado Don Giovanni. "Aluciné cuando pedí un plato de pasta. Y les dije: ¡Esto no es una carbonara, es una cabronada! Te compro el restaurante". Dicho y hecho. En los casi 20 años que lleva abierto en la capital de España, ha conseguido traer un pedacito de Italia a cada uno de sus platos. Su estrella son los carbonara, que los sirve con carrillada de cerdo, yema de huevo, pimienta y queso pecorino. El chef los termina en la misma mesa. "Mi objetivo en la cocina es rendir homenaje a la autenticidad y simplicidad de la gastronomía italiana".

Noi es otro de esos lugares que te transporta a Italia. Con Gianni Pinto al frente de sus fogones, con distinción Big Gourmand de la guía Michelin y un Sol de la guía Repsol cuya pasta ha hecho las delicias de Victoria Federica. Puro sabor con pasta fresca que ellos mismos elaboran y seca de grano de trigo. Solicita la mesa frente a la cocina para alucinar con el espectáculo de la elaboración de los platos.

Beata Pasta, el segundo local que abre Ciro Cristiano, es de los últimos en llegar a Madrid y también está consagrado exclusivamente a la pasta fresca (se puede solicitar sin gluten). Con recetas clásicas que realizan a la vista del cliente.

Para degustar una buena pizza nada como acudir a Fratelli Figurato o Baldoria, las dos en Madrid también. Figuran entre las mejores de Europa y del mundo.

Más allá de la pasta y la pizza está la Osteria Bravissimo. Reinterpretando platos del mundo bajo el prisma de Nonna, tía abuela de Lappo Canale, uno de los socios. Los chefs Jorge Velasco y Joaquín Serrano se encargan de la coordinación gastronómica y Alejandro Luceno gestionando con pasión y cariño la sala y la bodega (apuesta por vinos peculiares, especiales, para redondear el viaje gastronómico en el local). Cannoli sicilianos, huevos con ñoquis y sobrasada o el rabo de toro glaseado en su propio jugo y ñoquis fritos. Platos no solo italianos, homenaje a otros rincones del mundo, como hace patente también su decoración.

En tu lista de indispensables italianos deberías apuntar: La Balmesina (ojo a sus pizzas) o Raffaelli (rinde homenaje a la Toscana) en Barcelona. San Tommaso, en Valencia, donde comió el actor Robert Knepper, conocido por su papel en la serie 'Prison Break'. Don Angelo en Bilbao. Y Oro Bianco en Calpe, Alicante. Éste último con una estrella Michelin y que también está incluido en la lista que elabora 50 Top Italy como uno de los mejores fuera de Italia (callos vegetales, umami de tomate y coliflor, ravioli de parpatana de atún, caviar cítrico, consomé de puerro y rabo o spaghettoni al pil-pil de tuétano y caviar que ofrecen en su menú degustación).