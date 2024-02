Penélope Cruz con 'Ferrari' o la nueva versión de 'El color púrpura' de Steven Spielberg echan el freno en los estrenos de cine

Puedes tener una estupenda pareja de actores y tú ser un reputado director pero eso no asegura que tu película guste. Eso le pasa esta semana al octogenario Michael Mann. La nueva película -tras casi una década sin rodar- del director de títulos como 'El último mohicano', 'El dilema' o 'Heat' tiene muchos caballos de potencia pero derrapa también bastante. Darse un chapuzón también no siempre resulta refrescante. Porque muy novedoso no es el planteamiento de 'La piscina'. Y si Steven Spielberg ya revisitó 'West Side Story', ahora hace lo propio con 'El color púrpura'. Y un servidor le dice: 'Gracias, Steven. Pero ¿por qué no dedicas tu descomunal talento a nuevas historias?'. ¿Os apuntáis a un repaso rápido de los estrenos de cine de este viernes 9 de febrero?

Ferrari

Con unos estupendos Adam Driver y Penélope Cruz y el sello del director Michael Mann echa el freno en los cines 'Ferrari'. Este película biográfica, que puede dejar algo frío, se centra en la complicada vida privada y empresarial del fundador de la escudería italiana. Todo centrado en el año 1957, cuando vive uno de los peores y a la vez, más productivo, momentos de su vida. Su esposa Laura, Penélope Cruz, vive destrozada por la muerte del hijo de ambos, Dino, y descubre que la bancarrota acecha a la empresa que crearon juntos diez años atrás, al tiempo que descubre que existe otra familia, otra mujer, a la que da vida Shailene Woodley, y, lo que es peor, otro hijo.

El color púrpura

En el año 1985 Steven Spielberg estrenó 'El color púrpura', para mucho un paso adelante para hacer un cine más adulto tras 'Tiburón', 'Indiana Jones' o 'E.T.'. Ese giro logró 11 nominaciones a los Oscars, pero finalmente se fue de vacío. Ahora, con el propio Spielberg de productor' llega una nueva versión de la novela de Alice Walker, premio Pulitzer en 1983. Esta revisión viene de nuevo cargada de música, hermandad y lucha por la libertad en la historia de la lucha de la una vida de una mujer afroamericana en el sur profundo de EE.UU. a principios del siglo XX. También muestra la sororidad entre tres mujeres que comparten un vínculo inquebrantable, y cuenta en su reparto con actrices como por Taraji P. Henson, la nominada al Oscar por este papel Danielle Brooks, o la protagonista de 'La sirenita' Halle Bailey.

La piscina

Para los que quieran un simple chapuzón de terror la opción es 'La piscina' de la factoría Blumhouse, especializada en cine de terror. Dirigida por Bryce McGuire, cuenta la historia de una estrella del béisbol retirada prematuramente por una enfermedad degenerativa, Wyatt Russell, que se muda con su esposa, Kerry Condon, y sus hijos a una casa con una enorme piscina algo abandonada para poder entrenar allí. Aunque cuando pongan en marcha de nuevo la piscina una presencia oscura acechará a la familia.

Las cuatro hermanas

La tunecina Kaouther Ben Hania, la primera cineasta que logró meter a su país en la carrera por el Óscar en 2020, repite hazaña este año al 'colar' el documental 'Las cuatro hijas' donde cuenta la historia de Olfa, una madre de cuatro hijas que ve impotente cómo las dos mayores se convierten al ISIS. Ben Hania crea un nuevo lenguaje cinematográfico al utilizar actrices que interpretan a las hijas desparecidas y a la madre, interpretada por la estrella tunecina Hind Sabri, que dialogan con las originales, mientras las hijas pequeñas Eya y Tayssir Chikhaoui se interpretan a sí mismas.

Mientras seas tú

Tras 50 años en teatro, cine y televisión, Carme Elías es diagnosticada de Alzheimer. Junto a Claudia Pinto, directora y amiga, decide plasmar su último viaje consciente. Los personajes que Carme ha interpretado la acompañan en este trance, mientras las fronteras entre ficción y realidad se desvanecen.

El deshielo

La actriz y escritora belga Veerle Baetens debuta en el largometraje con 'El deshielo', una película basada en la novela del mismo título de Lize Spit, un duro relato sobre la imposibilidad de la adulta Eva, Charlotte De Bruyne, de bregar con un pasado traumático que no es capaz de superar. La película fue premio especial del Jurado Festival de Sundance que también premió la actuación de la adolescente Rosa Marchant, impresionante en su papel de la niña Eva

