Las películas que Gonzalo del Prado te recomienda para pasar "mucho, o poco miedo" en Halloween

Zombies, fantasmas, brujas... This is Halloween, this is Halloween,. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat till the neighbors gonna die of fright. (Esto es Halloween, esto es Halloween. Calabazas gritan en la oscuridad de la noche. Esto es Halloween, todo el mundo haga una escena. Dulce o truco hasta que los vecinos se mueran de miedo)... desde la Newsletter de Antena 3 queremos que tengas un plan placenteramente terrorífico para la semana de los muertos vivientes.

El periodista Gonzalo del Prado nos propone 4 películas con las que celebrar este día porque "si en San Valentín se estrenan gran número de películas románticas, en Semana Santa títulos de temática religiosa, por Halloween y el Día de todos los Difuntos la tradición es estrenar y recomendar películas de terror". Gonzalo del Prado selecciona dos títulos actuales y dos clásicos. Empezamos por los que están ahora debutando. 'El último late night', se estrenó el año pasado y "mezcla el mundo televisivo y de las audiencias a cualquier precio con posesiones diabólicas". Esta recomendación supone una "mirada fresca, al menos en lo formal" que, según nuestro experto en cine, "juega bien con los códigos televisivos y con la revisión de los mecanismos y la sugestión".

El siguiente título que nos recomienda tiene para él cierto "regusto nostálgico", 'El misterio de Salem's Lot'. Esta película es una versión de las primeras novelas de Stephen King, "que tuvo una adaptación a miniserie que triunfó en los años 80. Su historia es un claro homenaje a Drácula y a las historias de vampiros. En este caso va sobre uno que va sometiendo a todo un pueblo".

Siguen completando su lista de recomendaciones, dos clásicos. "Los que nos criamos en los 80 con películas como Karate Kid tenemos una que nos dio más de una pesadilla: 'Poltergeist'. Esta película tiene guion de Steven Spielberg y cuenta cómo en la casa de una familia empiezan a ocurrir todo tipo de sucesos paranormales. La imagen de un TV encendida con su niña protagonista diciendo: 'Ya están aquí' son muy icónicas", recuerda Gonzalo del Prado.

Como colofón a esta lista de terror, Gonzalo del Prado recurre a un título "imprescindible en cualquier lista de películas de terror. Esta película es, claro, 'El Exorcista'". Este film de 1973 fue dirigido por William Friedkin y está basado en el libro de William Peter Blatty. Narra los males de una niña con extraños síntomas físicos y mentales. "Su madre empieza a creer que su hija está poseída y pide ayuda a un sacerdote. La fuerza y el realismo de este clásico es capaz de hacer que se agarre a sus butacas cualquier espectador escéptico. Así que si queréis pasar un poquito, o mucho, miedo en Halloween, ya tenéis recomendaciones de cine".

