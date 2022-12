Pablo Alborán presenta 'La Cuarta Hoja', su nuevo álbum: "Es un disco que celebra muchas cosas"

Dos años después del lanzamiento de su último disco, Pablo Alborán presenta 'La Cuarta Hoja', un álbum lleno de "alegría, motivación y felicidad" que marca un antes y un después en su carrera musical.

Bajo nuevas melodías y ritmos, el artista malagueño vuelve a sorprender con un disco en el que su sello personal sigue estando presente. La intimidad, también.

"'La Cuarta Hoja' es un disco que celebra muchas cosas y que se fragua en mitad de mucho movimiento", cuenta Alborán. "Dejaría que la gente lo definiese a su manera y lo viviese, sintiese y saborease cuando y cómo quiera".

Una decena de canciones componen este nuevo álbum en el que las colaboraciones son también algunas de las novedades: Ana Mena, María Becerra o Carín León son algunos de los artistas que fusionan su talento con la dulzura de Pablo.

"No me lo podía creer"

En esta entrevista para 'Antena 3 Noticias', el cantautor malagueño cuenta cómo surgieron algunas de esas invitaciones.

La más llamativa, la de Carín León. Con una sonrisa en la cara, Pablo Alborán explica la 'peculiar' manera en la que surgió esta colaboración musical.

"Yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer algo con ritmo mexicano. Me gustan mucho las rancheras, la música folclórica, la raíz... Carín es un artista que estos últimos años lo hemos escuchado mucho y, de pronto, intenté contactar con él, pero no lo conseguía. En un concierto en Barcelona veo en sus historias que estaba entre el público. No me lo podía creer. Esa misma noche le escribí y le dije que le admiraba mucho y me encantaría conocerlo. A raíz de ahí, le propuse la canción y hasta ahora".

Aprender a disfrutar aún más

A lo largo de todos estos años de carrera, Pablo Alborán asegura haber aprendido mucho. Aunque hay una sola cosa que le diría al niño que un día fue: aprender a disfrutar la vida un poco más.

"Siempre he disfrutado de todo, pero le diría que lo hiciese aún más. Y más. Estoy muy disfrutón últimamente y creo que hay que valorar también las cosas buenas que nos pasan, que son muchas".

Y de esa manera de disfrutar la vida surge este nuevo álbum, completamente diferente al resto de discos anteriores pero con la misma magia en cada una de sus canciones.

"Ha sido un camino muy bonito", explica durante la entrevista. "En los discos anteriores, he sido muy cuadriculado y ordenado. En este cambia la forma. Sigo siendo ordenado, pero sí que es verdad que cambia. Cuando acababa un concierto, si en la furgoneta se me venía a la cabeza una idea, al llegar a casa la plasmaba. Aunque fuesen las tres de la mañana. Y esto ha sido también una manera de darle otra expresión al disco, a la temática y a los ritmos".

Málaga abrirá esta nueva gira

Fuengirola. Esta será la ciudad en la que Pablo Alborán dará comienzo a esta nueva gira, donde se aunarán canciones de sus otros álbumes como melodías de 'La Cuarta Hoja'.

Será en mayo del próximo año y su duración aún se desconoce. "Vamos a estar hasta que la gente quiera", subraya.

"Estamos preparando una gira muy especial donde vamos a hacer un recorrido en las canciones que me han acompañado pero también por este último disco, por lo que vamos a pasarlo muy bien. La intención es que la gente lo haga".

Por el momento, ya son más de 10 los conciertos programados por diferentes puntos de la geografía española: Córdoba, Madrid, Murcia, Alicante o Bilbao son algunos de ellos.

"Intento dar lo mejor siempre"

Con respecto a sus fans, destaca que haría todo. "Más de lo que se piensan", explica entre risas.

"El hecho de estar subido en un escenario tiene mucho esfuerzo detrás. Espero que la gente cuando vea este trabajo entienda el respeto que tengo al público. Intento dar lo mejor y seguir esforzándome para poder exprimir al máximo todo lo que tengo que darles. Espero que les guste lo que está por venir".

