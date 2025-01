Nueva canción inédita de Tina Turner: 'Hot For You Baby' verá la luz tras estar 40 años oculta

La reina estadounidense del rock, Tina Turner, murió el 24 de mayo de 2023. Sin embargo, este año se lanzará una canción inédita: 'Hot For You Baby', una joya oculta que ya se ha estrenado en el programa de radio BBC Radio 2 Breakfast Show.

Turner volverá a ser novedad este marzo con la publicación de un recopilatorio de su música. En este, destaca la canción ya mencionada, que nunca ha visto la luz y que fue grabada en 1984, como parte del quinto disco de la artista, 'Private Dancer'. A pesar de que en su momento se decidió no incluirla en el disco, ahora se ha recuperado y sus fanáticos la esperan con ansias.

La versión extendida del disco 'Private Dancer' se lanzará el próximo 21 de marzo de la mano de la compañía Parlophone Records, para conmemorar el cuarenta aniversario de la salida al mercado del quinto trabajo de la cantante.

La nueva pieza de la leyenda del rock fue compuesta por John Paul Yung, cantante australiano, y Harry Vanda. Se grabó en los emblemáticos estudios Capitol en Hollywood y, a pesar de que en un primer momento fue escrita para que la interpretase el propio Yung, su versión original no logró captar atención.

El disco conmemorativo contará con una grabación de 55 minutos de las canciones, que fueron interpretadas en vivo en marzo de 1985, durante dos noches de conciertos celebrados en Birmingham. A su vez, incluirá material jamás escuchado, archivos históricos y las actuaciones de David Bowie y Bryan Adams.

El formato será un 5CD/Blu-ray, compuesto por cinco videos musicales mejorados, como 'Private Dancer', que estará completamente restaurado en HD a partir de su película original de 35 milímetros. Es más, tal y como han adelantado, el contenido ha sido "meticulosamente restaurado" con el objetivo de ofrecer una "experiencia visual y sonora impresionante".

Además, este disco conmemorativo irá acompañado de un libro que recoge las opiniones de la compositora estadounidense Holly Knight, la ex jueza de Strictly Come Dancing Dame Arlene Phillips y la estrella de The Human League, Martyn Ware.

La muerte de Tina Turner

En 2018, Tina Turner reveló en su autobiografía 'My Love Story' que había enfrentado varias enfermedades graves.

En 2013, poco después de casarse con Erwin Bach, sufrió un accidente cerebrovascular, lo que le obligó a reaprender a caminar.

En 2016, fue diagnosticada con cáncer intestinal, además de padecer hipertensión que dañó sus riñones, llevándola a una insuficiencia renal.

Su situación era crítica y las posibilidades de recibir un trasplante eran bajas, por lo que se le recomendó iniciar diálisis. Incluso llegó a considerar la eutanasia, uniéndose a la organización Exit, que apoya la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, Bach ofreció donar uno de sus riñones, lo que permitió a Turner someterse a un trasplante exitoso en abril de 2017.

Tina Turner falleció el 24 de mayo de 2023 a los 83 años en su casa en Küsnacht, Suiza.

