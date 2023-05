Muere Tina Turner, la 'reina del rock', a los 83 años

La cantante estadounidense Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años. Según ha informado su representante, ha muerto tras una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza). La artista vivía en la localidad suiza junto a su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casó en 2013 tras casi 30 años de relación.

"El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir", ha manifestado su representante en dicho comunicado.

Considerada como la 'reina del Rock'n Roll', Tina nació el 26 de noviembre de 1938 en Nutbush, Tenesse (Estados Unidos) con el nombre de Anna Mae Bullock. La cantante, una de las más aclamadas de todos los tiempos, estuvo sobre los escenarios durante más de cincuenta años hasta su retirada definitiva en 2013 a la edad de 73 años. En total, llegó a vender más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Sus inicios en el 'rock and roll' de los 50

Reconocida como una de las mejores artistas de la historia, Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del 'rock and roll'. Junto a Ike Turner, que la contrató para su banda y que más tarde se convirtió en su primer marido, dio los primeros pasos en la música -aunque fue de su relación con el saxofonista del grupo, Raymond Hill, de la que nació Craig, su primer hijo-.

Juntos formaron la pareja artística Ike & Turner, dúo que obtuvo un notable éxito. Debutó con el single 'A fool in love', canción que marcó el punto de partida de su larga y exitosa carrera, repleta de temas que han quedado grabados en la historia musical, como 'Proud Mary' y 'Nutbush City Limits', que ella misma escribió.

Tina y Ike Turner se casaron en Tijuana, ciudad de la que le viene el nombre artístico de Tina Turner. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por episodios de violencia de género, adicción a las drogas e, incluso, varios. Todo ello llevó a la cantante a dejar la relación, no sin antes lanzar una de sus canciones más inmortales, ese 'Proud Mary' (1970) en la que nos contaba que 'estamos rodando, rodando, rodando en el río' ('I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river'), río al que si bajamos ('if you come down to the river') encontraremos 'personas que viven' ('I bet you gonna find some people who live').

El éxito en los años 80

Sin embargo, y a pesar de que ya contaba con una calurosa popularidad, su auténtica fama llegó en los años 80, cuando reconvirtió su carrera e hizo acto de presencia en plena escena del rock como solista. Fue entonces cuando, gracias a grandes éxitos como 'We Don't Need Another Hero' y 'The Best' llegó a ser conocida con ese apodo de la 'reina del Rock'n Roll'.

De hecho, como ejemplo de su éxito, Tina Turnar logró ocho premios Grammy en la década de 1980 -a los que hay que sumar un noveno- y dio el salto a la gran pantalla con películas como 'Tommy', 'Mad Max Beyond Thunderdome' y 'Last Action Hero', sin olvidar 'What’s Love Got to Do with It', película documental sobre su vida.

Durante este periodo, precisamente, fue cuando sacó el álbum 'Private Dancer' (1984), que estaba producido por Mark Knopfler, con canciones que se convirtieron en auténticos himnos de la época, tales como 'What's Love Got to Do with It', 'Let's Stay Together' o las ya mencionadas 'We Don't Need Another Hero' y 'The Best', considerada por muchos como la mejor de todo su repertorio.

Sus últimas apariciones en la música

Con el tiempo, la música de Tina Turner fue evolucionando hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

ya en el año 2000 anunció durante su última gira que se retiraba del mundo de la música para dedicarse a su vida privada. No obstante, durante este periodo publicó un nuevo álbum de grandes éxitos titulado 'All The Best!' en el que, además, se incluyeron tres temas inéditos.

En 2008, la cantante abandonó su retiro para realizar la gira internacional 'Tina!: 50th Anniversary', que se prolongó hasta 2009. Una gira que movió a millones de personas y que acabó convirtiéndose en una de las más rentables de la historia del espectáculo.