La vida de Tina Turner en canciones: estos son los temas más icónicos de la reina del rock

La cantante estadounidense Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años. La estrella ha muerto tras una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, donde vivía junto a su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casó en 2013 tras casi 30 años de relación.

Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del 'rock and roll', pero no fue hasta los 80 cuando llegaron sus grandes éxitos.

A pesar de los años y las modas la música de la reina del rock sigue más viva que nunca.

Simply the best

En 1991 irrumpió en el panorama musical su versión de 'Simply the best', canción que originalmente fue de Bonnie Tyler. El tema se convirtió en un canto a la vida y se grabó en la memoria de sus fanáticos. Grabó una nueva versión en 1992 junto al cantante australiano Jimmy Barnes.

'We Don't Need Another Hero' marcó otro gran éxito en su trayectoria. Una canción compuesta por Graham Lyle y Terry Britten que se convirtió también en el tema principal de la película Mad Max Beyond Thunderdome (de 1985). La letra es una reivindicación en contra de la guerra y la violencia.

Del emblemático álbum Private Dancer también salió el single 'Better Be Good To Me', una canción con la que Tina ganó el Grammy a la mejor cantante de rock del año.

'I Can't Stand the Rain' vio la luz en 1984, una versión del tema de Ann Peebles. Curiosamente en su momento no gozó de la popularidad que sí ha adquirido con el paso de los años. Hoy, es una de las canciones favoritas de los fans.