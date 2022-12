DJ Nano: "También busco mis momentos de silencio y tranquilidad"

Quedamos por la mañana y llega antes de tiempo, puntual como un clavo. Rompiendo un tópico más. Porque DJ Nano, de forma deliberada o indirecta, es un artista que rompe etiquetas y estereotipos superficiales. Él, como otros Djs como David Guetta, se ha encargado de visibilizar la música electrónica, de sacarla a la luz: "es un tópico que esté vinculada a mundos oscuros, a drogas o a excesos". Ha estado de audiencia con los Reyes, lo único que le quita el sueño es que le pase algo a su familia y durante la pandemia pinchó desde su casa para toda España. Ahora, sin restricciones, va a llenar los días 10 y 17 de diciembre el macro recinto de Ifema con 25.000 seguidores gracias a su "Oro viejo", un espectáculo que recorre la historia de la música electrónica y que DJ Nano ha ido puliendo y adaptando durante 20 años. Sometemos a Antonio Carrascosa, de 42 años, más conocido como DJ Nano a nuestro particular cuestionario motivador 'La botella medio llena'. A ver qué nos pincha.

- P: 25 años de carrera como DJ se dice pronto, ¿Cómo has conseguido aguantar en lo más alto?

- R: Hay varios factores. El primero es que este oficio es lo que más me gusta del mundo. Cuando era joven tuve un flechazo con la música electrónica. No quise bailarla, quise trabajar, quise formarme y producir, o bien música o bien espectáculos. Así que el trabajo muchas veces, en mi caso, ha sido hobby o pasión. Además me cuido mucho. Tengo la suerte de que he podido llevar más o menos bien horarios complicados y trayectos infinitos. Me puedo dormir en cualquier tren, en cualquier avión, en cualquier coche. Y también puedo llegar a un hotel y aprovechar unas pocas horas de sueño. Hay mucha gente que no aguanta.

-P: Desde la cabina de DJ pareces un líder de masas, como un político o el Papa ¿Qué predica desde allí DJ Nano?

-R: Lo que predico es alegría y felicidad. Busco que hasta la última persona que venga a mi espectáculo salga con una sonrisa de oreja a oreja.

-P: Te han recibido los Reyes con otros representantes de la Cultura, has dado visibilidad a una forma de hacer música ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que dar la música electrónica?

-R: La música electrónica ya ha roto todas las barreras que había, que eran muchas hace muchos años. Ya no tiene una mala imagen, está totalmente implementada en la sociedad, y no solo en las discotecas. Ya solo queda seguir haciendo grandes producciones, grandes canciones para que la gente disfrute. Me encanta lo que está pasando ahora, cualquier artista puede colaborar con otro, que era algo que hace años las etiquetas no te dejaban hacer o no estaba bien visto. La música electrónica es infinita y puede estar vinculada con cualquier otro estilo.

-P: ¿Cuál es el tópico más común que rodea a la música electrónica?

-R: El tópico más falso es pensar que la música electrónica está vinculada a mundos oscuros, mundos de drogas, de excesos...Nada que ver con la realidad. Esto se generó hace muchísimos años, pero en la actualidad no tiene nada que ver.

-P: ¿Qué tal te llevas con el silencio?

- R: Bien. Me gusta tener mis momentos de tranquilidad y de silencio y los busco de vez en cuando.

-P: Atresplayer ha estrenado esta temporada la serie 'La ruta', sobre el fenómeno de los 80 y 90 de la ruta del bakalao, ¿Qué diferencia hay entre lo que se hacía entonces y lo de ahora?

-R: Muchas cosas. Aquello eran los comienzos de la música electrónica, de la música industrial, de la música hecha con máquinas y ordenadores. Fue una música, en un gran porcentaje, diseñada para bailar y para consumirla en discotecas. Ahora ya no. Ahora mismo las discotecas siguen siendo un referente, pero las producciones no son en esos locales, oscuros, en polígonos o en las afueras de las ciudades. Ahora la música electrónica tiene lugar también en grandísimos festivales y escenarios, donde antes de cualquier artista de música electrónica ha podido actuar Beyoncé, Alejandro Sanz o Los hombre G. El ambiente es muy distinto al que se respiraba en aquella época. Eso se ha conseguido con trabajo y con muchos profesionales que han estado trabajando esta música.

- P: ¿Eres de los que ven la botella medio llena o medio vacía?

- R: Soy alguien positivo, procuro verla medio llena, aunque venimos de una época en la que, a veces cuesta. Pero me gusta sacarle el lado positivo a todo

- P: ¿Y cómo está tu carrera ahora?¿Medio llena o medio vacía?

- R: Totalmente llena, no puedo pedir más a la vida. Llevo muchos años trabajando en lo que quiero, haciéndolo a muy buen ritmo y mi trabajo me ha dado la oportunidad de tener momentos increíbles.

- P: ¿Qué mensaje inspirador o positivo puede lanzar tu espectáculo 'Oro viejo' en estos tiempos?

- R. 'Oro Viejo' cumple 20 años este año, y en este tiempo se ha consolidado como un gran espectáculo que mueve a muchos miles de personas. Creo que es un buen ejemplo de cómo cuando hay un trabajo constante, un buen equipo y unas ideas claras las cosas pueden triunfar.

- P: 'Oro viejo' es un recorrido por la historia de la música electrónica, ¿Cómo ha evolucionado esta música estos años?

- R: Los románticos dirán que ha ido a peor, siempre suele decirse que cualquier tiempo pasado fue mejor, Yo llevo muchos años en esto y creo que ahora mismo hay muchísima música, mucha muy mala y mucha muy buena. Antes hacer música no era tan fácil. Ahora quizá hay más música de consumo muy rápido, quizá sin la calidad de las producciones de hace años, pero eso no quiere decir que haya música mala. En la industria de la música electrónica estamos en un momento mucho mejor que el pasado. No hay que olvidar que un gran porcentaje de la música electrónica nació para consumirse en discotecas, normalmente muy pequeñas, muy oscuras, donde tenían una fama no muy buena, digamos. Ahora mismo se ha convertido en una industria que mueve millones de personas en todo el mundo, y cualquier tipo de persona la consume, bien sea bailando en una sala, bien sea en una banda sonora, bien en la producción de un artista totalmente mainstream.

- P: ¿De qué está necesitada la sociedad actual?

- R: Me encantaría que no hubiera tanta discusión, en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el artístico. Parece que todos estamos enfadados con todos. También me gustaría que vinieran tiempos más positivos. Acabamos de pasar una pandemia en la que lo hemos pasado todos muy mal y parece que se nos ha olvidado muy rápido. Hace un año no pude hacer 'Oro viejo' por la pandemia y estábamos muy fastidiados. Pido que no vuelvan a llegar momentos así.

-P: ¿Un consejo para cuando la vida se pone cuesta arriba?

- R: Cuando algo no me ha salido bien, he intentado no quedarme mucho tiempo en ese pozo. Rápidamente he buscado una salida, otro trabajo, otro proyecto, y poner foco en otra cosa. Sé que es fácil decirlo y que mucha gente no puede, pero si hay algo oscuro a tu lado hay que intentar ser positivo y buscar algo más claro.

- P: Venga, por último, ¿Qué tema le gusta a DJ Nano para venirse arriba?

-R: Hay una canción que me lleva acompañando todos estos años, que la pincho casi siempre y que me sigue produciendo alegría es 'Take on me', del grupo A-ha. Es un tema que me da muy buen rollo.