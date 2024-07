Muere Shelley Duvall, la actriz de "El Resplandor", a los 75 años

Shelley Duvall, conocida por su papel como la esposa atormentada de Jack Nicholson en el clásico de terror "El Resplandor" de Stanley Kubrick, ha muerto a los 75 años. La actriz falleció mientras dormía en su hogar en Texasdebido a complicaciones derivadas de la diabetes, según confirmó su pareja, Dan Gilroy.

"Mi querida, dulce, maravillosa compañera de vida y amiga nos ha dejado. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley", expresó Gilroy en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Así fue su trayectoria profesional

Nacida y criada en Texas, Duvall fue descubierta por el director Robert Altman en una fiesta en 1970. Este encuentro fortuito la llevó a su primer papel en la gran pantalla en la película "El volar es para los pájaros". A partir de entonces, se convirtió en una de las actrices favoritas de Altman, y protagonizó varias de sus películas, como "Los vividores" (1971), "Ladrones como nosotros" (1974), "Nashville" (1975) y "Tres mujeres" (1977).

En 1977, Duvall trabajó con Woody Allen en "Annie Hall", compartió pantalla con Diane Keaton y Tony Roberts. Sin embargo, fue su papel en "El Resplandor" (1980) lo que la catapultó a la fama internacional. En la adaptación de la novela de Stephen King, interpretó a Wendy Torrance, una mujer que enfrenta la locura de su esposo, Jack Torrance (Jack Nicholson), en un hotel aislado por la nieve. Este papel la marcó profundamente; en una entrevista con People en 1981, Duvall confesó haber llorado durante 12 horas diarias mientras rodaba la película.

Después de "El Resplandor", Duvall continuó su carrera con películas como "Popeye" (1980), "Time Bandits" (1981), "Roxanne" (1987) y "El retrato de una dama" (1996). Se retiró de la actuación en 2002 tras protagonizar la comedia dramática "Manna from Heaven". No obstante, regresó brevemente al cine en 2023 con la película de terror indie "The Forest Hills".

En la lucha de una enfermedad mental

En los últimos años, Duvall fue noticia por su aparición en el programa "Dr. Phil" en 2016, donde mostró signos de una enfermedad mental no especificada. Durante la entrevista, Duvall hizo declaraciones desconcertantes sobre Robin Williams y supuestos implantes alienígenas en su pierna. Este episodio generó controversia, y Vivian Kubrick, hija de Stanley Kubrick, criticó duramente al programa por explotar la condición de Duvall.

Shelley Duvall dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica con sus interpretaciones y su dedicación al arte. Su trabajo con directores como Robert Altman, Woody Allen, Stanley Kubrick y Terry Gilliam la consolidó como una actriz versátil y talentosa. Su muerte representa una gran pérdida para el cine y para todos aquellos que la admiraron.

Shelley Duvall será recordada no solo por sus icónicos papeles en películas de culto, sino también por su valentía al enfrentar y hablar públicamente sobre sus problemas de salud mental.

