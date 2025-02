Muere Roberta Flack, leyenda del R&B y cantante de 'Killing Me Softly With His Song', a los 88 años

La cantante estadounidense Roberta Flack, icónica voz del R&B y ganadora de múltiples premios Grammy, ha muerto este lunes a los 88 años, según ha confirmado su representante. "Con gran pesar anunciamos que la incomparable Roberta Flack nos dejó esta mañana, 24 de febrero de 2025. Se fue en paz, rodeada de su familia. Rompió barreras y dejó un legado imborrable, no solo en la música, sino también como educadora", señala en el comunicado, sin embargo no especifica la causa de su muerte.

Vida y trayectoria

Nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, en 1937, Flack demostró su talento musical desde temprana edad, iniciándose en el piano a los 9 años y obteniendo una beca para la Universidad Howard a los 15. Aunque comenzó su carrera en los años 60, su ascenso al estrellato llegó en la década de 1970, cuando Clint Eastwood incluyó su interpretación de 'The First Time Ever I Saw Your Face' en la película 'Play Misty for Me' (1971). Poco después, su tema 'Killing Me Softly With His Song' le hizo consagrarse de forma definitiva, ganando en años consecutivos el premio Grammy a la grabación del año.

A lo largo de su trayectoria, Flack incursionó en el jazz, el pop y el soul, además del R&B, con éxitos como 'Where Is the Love' y álbumes destacados como 'Blue Lights in the Basement' o 'Roberta'. Aunque en las décadas de 1980 y 1990 sus canciones dejaron de dominar las listas, mantuvo una base de seguidores fieles y exploró nuevos sonidos junto a jóvenes músicos y productores, como reflejó en su disco 'I'm the One' (1982).

En el siglo XXI, la artista optó por ofrecer presentaciones selectas y lanzar proyectos especiales, como su último álbum, 'Let It Be Roberta' en 2012, un tributo a los Beatles. En 2016, sufrió un derrame cerebral que afectó de forma temporal a su capacidad para tocar el piano, pero eso no impidio que continuara trabajando en la música y en la preservación de su legado. En 2020, su influencia y contribución a la música fueron reconocidas con el prestigioso Grammy Lifetime Achievement Award.

Muere la cantante Marianne Faithfull

Hace apenas un mes la cantante británica Marianne Faithfull murió a los 78 años, yal y como informó un portavoz de la artista. "Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantautora y actriz Marianne Faithfull", anunciaron en un comunicado. "Marianne falleció hoy en paz en Londres, en compañía de su querida familia. La extrañaremos profundamente", añadieron.

Uno de los temas más exitosos de la cantante es el tema 'As Tears Go By', escrito por Mick Jagger, con quien mantuvo un noviazgo, y Keith Richards, de los Rolling Stones. Llegó a lanzar 21 álbumes en solitario, incluido el 'Broken English' en 1979, que le valió una nominación al Grammy, escribió tres autobiografías y tuvo una carrera como actriz de cine. Se contagió de covid en 2020 e ingresó en coma durante tres semanas en un hospital de Londres. "¡Pensaron que me iba a morir!", le dijo Faithfull al 'New York Times' en 2021. Su estado de salud mejoró y en un año terminó el álbum en el que había estado trabajando antes de enfermarse, 'She Walks in Beauty', unos poemas romáticos leídos por ella y musicalizados.

