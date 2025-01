Muere la cantante británica Marianne Faithfull a los 78 años

La cantante británica Marianne Faithfull ha muerto este jueves a los 78 años, según informó un portavoz de la artista. "Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantautora y actriz Marianne Faithfull", anunciaron en un comunicado.

Uno de los temas más exitosos de la cantante es el tema 'As Tears Go By', escrito por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones.

