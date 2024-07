Muere el actor Mike Heslin a los 30 años: "Los médicos no tienen explicación para lo que pasó"

El mundo del cine está de luto. El actor Mike Heslin ha fallecido a los 30 años tras sufrir un ataque al corazón. Así lo ha comunicado su marido, Nicolás Wilson, en redes sociales.

El fallecimiento se produjo después de estar una semana en el hospital. Su marido lo comunicó con una publicación en la que el actor, conocido por su papel en 'Lioness' o 'The Holiday Proposal Plan', revelaba que los médicos no encontraban la causa del paro cardíaco.

"Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó", explica. El joven falleció el pasado 2 de julio, aunque la noticia de su muerte no ha trascendido hasta el 5.

Wilson se despidió con cariño del que fue su marido en redes sociales. "Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel guardián de la vida real. Él solo me llevó a través de múltiples etapas de la lucha contra cáncer. Él era la primera persona a la que todo el mundo llamaría para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta para llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo", escribió.

"Era realmente era el hombre más dulce, más cariñoso y amoroso del mundo, y sacó lo mejor de todos los que tuvieron el placer de cruzarse con él. Se movió por la vida con facilidad y confianza, y convirtió a todos a su alrededor en una mejor versión de sí mismos. No importa lo difícil que se pusieran las cosas, sabíamos que no había nada que no pudiéramos superar con Mike de nuestro lado", añadió.

"Michael, conocerte fue lo mejor que me ha pasado nunca. Tú eres mi mundo. Eres todo para mí. Cuando te sentí tomar tu último aliento, mi corazón se rompió en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de cambiarme por ti, lo haría en un instante", concluyó.

La pareja se casó hace menos de un año y se encontraba en las primeras fases de planificación para tener hijos. "Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre, y no podría estar más de acuerdo. Habrías sido el padre más perfecto del mundo. Si algún día llego a ser padre, le pondré tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que sea al menos la mitad de hombre que tú", dijo.

Heslin participó en la gran industria de la pequeña pantalla y ha sido reconocido por sus papeles en 'Lioness', 'The Holiday Proposal Plan', 'Younger' y 'The Influencers'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com