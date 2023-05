Día de Star Wars: ¿cuáles son los siguientes proyectos de la franquicia?

Hoy, 4 de mayo, se celebra el Día de Star Wars. El motivo de esta fecha, es un divertido juego de palabras en inglés, ya que la pronunciación 'May the 4th' es la misma que la de la famosa frase "May the force be with you", que viene a ser nuestro "que la fuerza te acompañe".

Es difícil obtener una cifra exacta sobre la cantidad de material audiovisual de Star Wars, sin embargo se estima que hay alrededor de 25 horas de películas, varias películas derivadas, más de 140 episodios de series de televisión, documentales, cortometrajes, videojuegos… Aún con todo lo que ya existe, la franquicia no para y este año, ofrecerá varios proyectos nuevos.

Próximos proyectos de la franquicia Star Wars

La serie de Star Wars, 'Andor', protagonizada por Diego Luna en la piel de Cassian Andor, estrenará su segunda temporada en la plataforma de Disney+. En estos momentos se están grabando doce nuevos episodios y parte de esa nueva temporada será rodada muy probablemente en Valencia. Tratará sobre las heroicidades que tendrá que realizar la Alianza Rebelde para poder defenderse de la Primera Orden y que presumiblemente conectará con los acontecimientos acaecidos en la película “Rogue One”. Saldrá a la luz a principios de 2024 y contará además con Forest Whitaker en el que ya se ha convertido en uno de los personajes más destacados y reconocibles de la franquicia, Saw Guerrera.

'A Droid Story' ('Una historia droide'), será una nueva serie de animación que nos contará las peripecias de nuestros droides favoritos: C3PO y R2D2. 'Arturito' y su amigo de hojalata, han tenido una enorme importancia en las nueve películas principales de la saga, y en este caso, protagonizarán la serie en la que, aparecerán grandes conexiones entre ella y las historias principales del canon. No se conoce la fecha exacta de estreno, pero es posible que sea en la segunda mitad de este 2023, dado que ya está en las últimas fases de su producción.

El soplo de aire fresco, ya que está basada en una línea temporal nunca explotada hasta ahora, y mucho más antigua que todo lo que está lanzando últimamente Lucasfilm, vendrá de la mano de 'Star Wars: The Acolyte', que se centrará en la era de esplendor de la Orden Jedi, cuando el lado oscuro, casi sin poder alguno, comenzaba a planear su regreso desde las sombras. El guión lleva tiempo acabado y el desarrollo comenzó en 2020. Se estrenará a lo largo de este segundo trimestre de 2023 y la podremos disfrutar en Disney+.

Además de todas estas series, existen otros proyectos de Star Wars en desarrollo, pero todavía sin mucha forma ni con fechas de lanzamiento confirmadas. Taika Waititi empezará a grabar en este 2023 una nueva película dentro del universo de Star Wars, Jude Law protagoniza a 'Skeleton Crew' bajo las órdenes de Jon Watts, responsable de la trilogía de Spiderman de Tom Holland. Y por último y tal vez la serie más esperada 'Lando', que tratará de las tretas del sinvergüenza Lando Calrissian, interpretado por el polifacético Donald Glover, conocido artísticamente como Childish Gambino.