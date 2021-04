Matías Prats hace un recorrido por la alfombra roja de los premios Óscar en realidad aumentada

Hollywood ultima los detalles para celebrar esta noche la 93ª edición de los premios Óscar. Los premios han cambiado su sede habitual del Dolby Theatre por una gala que tendrá su centro en Union Station en Los Ángeles.

Matías Prats ha recreado en el plató de Antena 3 Noticias la alfombra roja de los premios Óscar, una gala que comenzará a las 17.00 horas de Los Ángeles e incluye muchas novedades derivadas del contexto excepcional por la pandemia.

'Nomadland', la cinta de la cineasta Chloé Zhao y con Frances McDormand como protagonista ha pasado como un huracán por galas de todo tipo y para llegar a su destino final solo le queda derrotar a 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Minari', 'Mank', 'El padre', 'Judas y el mesías negro', 'Una joven prometedora' y 'Sound of Metal'. Frances McDormand podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz tras 'Fargo' (1996) y 'Three Billboards Outside Ebbing', Missouri" (2017).

Chloé Zhao es la principal aspirante al Óscar a mejor dirección, una categoría en la que se medirá a Emerald Fennell, Thomas Vinterberg, David Fincher y Lee Isaac Chung. Frances McDormand podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz tras 'Fargo' (1996) y 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (2017).

España también tendrá varias opciones de anotarse una estatuilla. Sergio López-Rivera es candidato al mejor maquillaje por su trabajo en "La madre del blues" y su compatriota Santiago Colomo recibió una nominación a los mejores efectos especiales por 'El magnífico Iván'.

Entre las opciones hispanas sobresalen la chilena 'El agente topo', nominada a mejor documental; y los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, que son candidatos al mejor sonido por 'Sound of Metal'.