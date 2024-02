María Luisa Solà, la voz de Sigourney Weaver, tras su "maravilloso" reconocimiento: "Grité mucho con 'Alien'"

María Luisa Solà, ese es el nombre de la actriz de doblaje que durante tantos y tantos años ha puesto la voz en español de la increíble Sigourney Weaver. La estadounidense de 74 años recibió la noche del sábado el prestigioso Premio Goya Internacional tras una carrera sobresaliente. A ella se le conoce por sus sublimes actuaciones en sagas míticas como 'Alien' o 'Avatar' o en la película de 'Gorilas en la niebla', sin embargo, esa inconfundible voz en el doblaje en español es obra de María Luisa Solà, que hoy nos ha regalado un pellizco de su preciado tiempo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

"La actriz que me dobló también debe estar aquí, te lo agradezco de todo corazón", dijo Weaver en medio del escenario tras recoger el galardón. Hoy, su otra yo en español ha estado en el plató de Antena 3 Noticias.

Fue un gran reconocimiento a su profesión, ¿no?

MLS: "Exacto, ayer me nombraron a mí pero esto va dirigido a todos, estoy muy feliz por ello. Dejamos de ser una profesión invisible, estamos ahí y el reconocimiento por parte de Sigourney fue maravilloso, lo dijo muy bien".

¿Era consciente de que iba a recibir ese homenaje?

MLS: "En absoluto, me llamaron un día y medio antes y no pude ir a los Goya para conocerla... Habría sido muy bonito poder coincidir con ella, y se lo hubiera agradecido, el hecho de haberle puesto voz a sus películas. He disfrutado mucho doblándola", admite.

Ha puesto voz a otras muchas estrellas del cine

Solà ha doblado a Susan Sarandon, Sophia Loren... y ha participado en 3.000 doblajes ¿Hay alguna película o doblaje que recuerde con especial cariño? le ha preguntado Mónica Carillo. "Muchas, en cuanto a Sigourney me acuerdo mucho de 'Alien', que fue su primera película, y tuvo mucho éxito. He hecho muchísimas películas, he puesto voz a un montón de actrices", explica la catalana de 85 años.

¿Ha sentido que alguna vez haya mejorado la voz de una actriz?

MLS: "No, de las grandes estrellas no, lo hacen todo muy bien, tienen suficiente con su voz. Si no tienen una categoría tan importante es diferente o la actriz tiene una voz más bajita, es mucho más fácil doblar a una buena actriz aunque el papel sea muy difícil que no una persona que no sabes por donde cogerla...".

"Pasé miedo y grité mucho doblando 'Alien'"

La actriz nacida en Barcelona también ha reconocido en su entrevista en Antena 3 que pasó "sustos" doblando la película de 'Alien': "Grito mucho y me involucro muchísimo, además no solíamos ver la película antes de doblarla sino que la experimentábamos mientras trabajábamos, teníamos sustos, sobresaltos... Grito y me asusto mucho".

¿Consejos? "No fumar... y gritar cuando hay que gritar"

En cuanto a los consejos para cuidar la voz... pocos, o ninguno: "La verdad que no, aunque nunca he fumado, siempre he tenido vida normal, si tengo que gritar grito y si lloro lloro, hago lo que hace la actriz original, que es la que manda", concluye Solà, a la que esperamos verle doblar muchas más películas.

