Maná: "Somos adictos a la adrenalina de los escenarios"

Maná vuelve a España. Seis años después de su último concierto en nuestro país, la banda mexicana regresa con su tour 'México lindo y querido', con el que llevan de gira desde junio de 2022 y ya han recorrido más de 40 ciudades de Estados Unidos, México o Colombia. Un macro espectáculo donde repasan los temas más conocidos e icónicos de su discografía como 'Rayando el sol', 'En el muelle de San Blas', 'Clavado en un bar' o 'Corazón espinado'.

"Como quisiera poder vivir sin aire (...) Como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero..." Seguro que más de un lector ya tiene los acordes de la canción 'Vivir sin aire' en la cabeza, un clásico de Maná que nos sirve para preguntarles: ¿Pueden ellos vivir sin estar de gira? "No, nos resulta imposible", nos confirman casi sin dejarnos terminar la pregunta Fher Olvera y Sergio Vallín, dos de los miembros de la banda. "Somos adictos a la adrenalina", sentencian.

Su vida estos dos últimos años está centrada en una vida en gira que llevan de mejor y peor manera. "Lo que más nos gusta del mundo es subirnos a los escenarios y compartir nuestra música con la gente -explica Vallín- Sí que es verdad que a veces puede dar trabajo los aeropuertos, los hoteles. Pero disfrutamos muchísimos y estamos muy agradecidos a la vida por hacer lo que nos gusta y porque nos va tan bien, nos sentimos muy bendecidos". Aunque Fher Olvera, el líder de la banda, rápidamente puntualiza con un humor socarrón: "¿A mí sabes lo que me choca? Hacer mi maleta. ¡Me caga!", afirma con buen humor y sigue: "Y lavar los calzones cuando ya no me quedan allí, en el lavabo del baño. Pero si hay que hacerlo se hace".

Jamón, vino, queso y mujeres

Venir a España el próximo año para ellos tiene grandes atractivos. "¡El jamón!", confiesa divertido el baterista Álex González. "¡Y el vino!", apunta rápidamente Fher. Y ya los dos se crecen: "¡Y el queso! ¡Y las mujeres!". Más en serio, no dudan en afirmar que su conexión con el público español es muy grande: "Hemos estado de gira por todos los rincones del mundo, pero los españoles están en lo más alto en cuanto volumen a la hora de cantar nuestros temas", explica Olvera. "También en la afinación correcta. Las mujeres agarran la octava de arriba, los hombres las de abajo"...Como si hubiesen practicado un día antes en el recinto.

"Para un artista es muy complaciente tener un público como el español". Un público que en esta nueva gira va a poder disfrutar de temas clásicos de la banda ya icónicos: "Son temas que cantas con mucha enjundia, son algo que traemos ya pegados a nosotros, como un dedo más, algo adoptado y propio de tu esencia. Los mismos Rolling Stones siguen cantando con mucho gusto 'Satisfaction', a nosotros nos pasa también. Sí que les hacemos algunos arreglos a los temas más conocidos para sentirlos un poco diferentes. También improvisamos mucho".

Hacer mi maleta me caga

Son ya muchos años de carrera, cerca de 40, y aunque Maná presume de tener muchas fuerzas, también su líder, Fher Olvera que es el más mayor del grupo, este 8 de diciembre cumple 64 años, nos cuenta que ya arrastra algún que otro problemilla de salud: "Justamente en Barcelona me operé hace unos años de la espalda, de un problema en dos o tres vértebras. Antes de empezar la gira me di un golpe en la rodilla y la tenía regular. Pero con la prótesis estoy genial, parecía Robocop. Procuro hacer ejercicio todos los días, tengo testosterona a tope. Trato ya de beber menos, un poco sí, pero mucho menos. Duermo bien, como bien...Tengo una mujer que todas las noches me besa...y también por el día", sonríe pícaro Olvera.

Una última pregunta, ¿cuál es el secreto para que una convivencia tan intensa como tanto tiempo de gira no genere roces entre los miembros de la banda? "El secreto es muy fácil -dice Álex González con una sonrisa- ¡No molestar a Juan! (Calleros, el bajo de la banda que ha estado callado toda la entrevista por pura timidez). Toda la banda ríe entonces al unísono.

Fechas y lugares Maná en España

Las fechas exactas de los conciertos de Maná en España son:

Domingo 9 de junio – Barcelona – Palau Sant Jordi

Jueves 13 de junio – Valencia – La Marina

Sábado 15 de junio – Murcia – Plaza de Toros

Miércoles 19 de junio - Granada - Plaza de Toros

Sábado 22 de junio – Fuengirola (Málaga) – Marenostrum Fuengirola

Jueves 27 de junio – A Coruña – Coliseum

Sábado 29 de junio – Bilbao – Bizkaia Arena

Miércoles 3 de julio – Madrid – WiZink Center

Jueves 4 de julio - Madrid - WiZink Center

Sábado 6 de julio – Las Palmas de Gran Canaria – Granca Festival

Jueves 11 de julio – Chiclana de la Frontera (Cádiz) – Concert Music Festival

Las entradas se pueden comprar en LiveNation.es, Ticketmaster.es y El Corte Inglés.