La madre de Itziar Castro agradece el reconocimiento a su hija: "No me esperaba esta acogida"

La muerte de Itziar Castro a los 46 años sacudió al mundo del espectáculo. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida a la actriz, que falleció después de "encontrarse mal" cuando ensayaba un espectáculo de natación. Ha sido una pérdida en el mundo de la interpretación, que siempre será recordada por su lucha por los derechos LGTBIQ+, por la gordofobia, por las mujeres maltratadas y por otras causas más.

El velatorio de la actriz abierto al público es este domingo en la Sala Pal·ladius de Pallejà, en Barcelona. La sala permanecerá abierta "hasta que sea necesario".

Los primeros en llegar a primera hora eran sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla. Su madre al llegar, ha querido agradecer el cariño a su hija. "Palabras, soy madre, y en este momento no las tengo", ha confesado a 'Europa Press'. "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida", se ha sorprendido.

Representantes del mundo cultural, político e institucional lamentaron el fallecimiento de la actriz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ha recordado como "una actriz comprometida, que alzaba su voz contra todo lo injusto" de la sociedad. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España también recordó que fue nominada al Goya a Mejor actriz Revelación por su papel en 'Pieles'. El actor y guionista Santiago Segura afirmó que era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida.

Velatorio abierto de Itziar Castro

El velatorio permanece abierto desde las 09:15 horas. El ataúd permanece abierto junto a un atril con una fotografía de la actriz y un mensaje: "Solo quiero que, de vez en cuando, os acordéis de mi" y rodeado por varias coronas de flores.

Asimismo, una bandera LGTBI cuelga de un extremo del ataúd, situado ante una bandera de Cataluña y otra de España ubicadas en el fondo.

La capilla ardiente volverá a abrir este lunes de 09:00 horas a 16:00 horas para familiares y allegados. Después se celebrará la ceremonia, también íntima.