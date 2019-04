Los 30 años de 'Descanso dominical' de Mecano se celebran a lo grande

Se cumplen 30 años de 'Descanso dominical', uno de los álbumes más famosos de mecano. Fue uno de los discos más vendidos del pop español y Javier Adrados, lo ha querido celebrar a lo grande.

Adrados conoció a este grupo a principios de los 80, cuando el todavía era adolescente. Un día y a escondidas, escucho un casette de su hermano mayor y quedó fascinado. 'Sobre todo me llamó la atención que una chica hablara “en masculino”', recuerda. Esa chica era el vértice femenino de mecano, Ana Torroja.

Javier no podía imaginar que su pasión por este trío musical se iba a convertir en su medio de vida. Actualmente es el mayor 'mecanólogo' de España.

El libro elaborado por Javier comienza con una frase de José María Cámara, uno de los responsables del éxito de mecano, 'el grupo español más importante de la historia'.

Este libro esta pensado para acompañar el lanzamiento de un disco con el fin de celebrar el trigésimo aniversario de 'Descanso Dominical'. «No quería que este aniversario pasara desapercibido», explica Javier.

En este tributo al trío, editado por Warner, han participado distintos artistas del panorama musical actual: Reyko, Veintiuno, Elefantes, Nancys Rubias, Love Of Lesbian e Iván Ferreiro, Conchita, Vega, Aleks Syntek, Mäbu. Daniel Casares, Juan Sueiro y Miguel Lara; Zahara, Miss Caffeína, Shinova y Chico y chica, que recrean los catorce temas que componían el disco original.

Javier Adradós asegura que lleva toda la vida escribiendo la viografía de Mecano y que la editorial, tras conocer el proyecto del disco, le animó también a hacerlo.

'Lo hice a espaldas de José María, de Nacho y de Ana porque quería que fuera un regalo para los tres. Y los regalos no siempre gustan a quien los recibe', confiesa. 'El libro es honesto, porque en él trato de contar la historia del grupo desde un punto de vista musical, y he querido plasmar también todo el cariño que les tengo a los tres. Sí me he cortado mucho, especialmente en determinados asuntos, porque no creo que aporten nada interesante a la biografía de Mecano'.

Ante la pregunta de si volveremos a ver unido al grupo encima de un escenario Javier contesta firmemente: 'Hoy por hoy, es muy complicado, pero mientras hay vida hay esperanza'.

