Lola Índigo presume de 'El Dragón': "Son 11 canciones muy hit"

Lola Índigo agota las entradas en su primer concierto de la gira de 'El Dragón' en el WiZink Center. La vocalista de Lola Índigo ha sacado uno de los álbumes más esperados de la temporada, 'El Dragón', disco que representa fuerza, evolución y una mirada hacia el futuro.

Es por ello, que Mimi presenta una de las propuestas más ambiciosas de su carrera. Las colaboraciones en este álbum han estado más presentes que nunca con la participación de Luis Fonsi, Quevedo y María Becerra entre otros artistas que han participado en este nuevo proyecto.

Lola sigue consolidándose como una de las artistas urbanas más reconocidas de nuestro país. Tras el éxito del Tour LATAM, el primero de la artista por América, en el que consiguió un soldout en el concierto del Teatro Vortereix de Buenos Aires, Lola Índigo ya anuncia un nuevo soldout en su concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 6 de mayo.

Tras cosechar grandes éxitos con sus anteriores álbumes 'Akelarre' y 'La Niña', ha llegado un álbum muy prometedor. "Esta feo igual que yo lo digo pero son 11 canciones muy hit. Esta vez me he centrado mucho en eso, en temas muy potentes, se llama el dragón, los temas no pueden ser menos", afirma la cantante.

Esta nueva era de 'El Dragón' tendrá un espectacular inicio el 6 de mayo con el concierto del Wizink Center de Madrid, con las entradas agotadas para ver a una de las artistas con más proyección de la música española. Y a cuya gira aún le quedan varias fechas por anunciar.

Lola Índigo: "Estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido porque llevamos 5 años dándole muy duro. Ya nos pareció un súper logro cuando conseguimos 6500 en época COVID. En ese momento era sold out con limitaciones de aforo y mascarillas y aun así nos pareció un día mágico. Acabamos y nos miramos todas como… ¿cómo lo hemos hecho?, ¿Lo hemos hecho?"

Gira 'El Dragón' 2023 - Primeras fechas