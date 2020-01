"La Ley procesal está hecha para el 'robagallinas' no para el defraudador"

En un foro organizado por el diario La Razón, Lesmes ha cuestionado la vigente ley al señalar que no "da respuesta a las nuevas formas de criminalidad". "Tenemos un modelo de organización criminal que está pensado para el robagallinas pero no para el gran defraudador, no para los casos como los que estamos viendo ahora donde hay tanta corrupción", ha asegurado.

En su opinión, la ley procesal -que data de 1882- ha sufrido sucesivos "parcheos" pero no está preparada para abordar la gran delincuencia porque éstos son delitos "complejos de investigar". Así, ha dicho que hay una necesidad "imperiosa" de elaborar una nueva ley de enjuiciamiento criminal ya que la principal carencia de la Justicia en la lucha contra la corrupción es que el sistema legal procesal "no es el adecuado", sino "muy defectuoso".

Por otra parte, Lesmes ha pedido más protagonismo en la investigación para los fiscales como ocurre en otros países europeos y menos peso a los jueces que llevan las "macrocausas" porque el modelo basado en el juez de instrucción es "decimonónico". Ha afirmado que con el actual sistema de instrucción sólo se puede tener a un juez volcado en el caso, mientras que con una investigación llevada por la Fiscalía se podría tener hasta 25 fiscales, que "obtendrán mejores resultados en tiempos" que un único juez, quienes -ha agregado- actúan con "responsabilidad e independencia". Asimismo, ha criticado la "fragmentada" organización de partidos judiciales con un sistema que "funciona igual que hace 180 años".

"Nuestro modelo de organización judicial territorial requiere de reflexión", ha asegurado Lesmes, que también ha criticado el sistema de gobierno de la Justicia que ha tachado de "endemoniado". En este sentido, ha subrayado que para hacer una reforma se tienen que poner de acuerdo comunidades autónomas, Gobierno y CGPJ.

"Podemos y debemos mejorar nuestra justicia pero tenemos que saber hacerlo", ha añadido. Por último, Lesmes no ha querido pronunciarse por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid al asegurar que el asunto lo lleva un juez, si bien ha defendido "el máximo compromiso y energía" de la Justicia en combatir la corrupción. Al acto han asistido, entre otros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.