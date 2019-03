Leiva presenta 'Polvora', letras cotidianas y las melodías como apuesta fundamental

"Y me emociona más una pestaña en un lavabo que el G-5, las pequeñas cosas cotidianas más que las grandes que cambian el mundo", añadió. Lo que no significa que, personalmente, no tenga un compromiso político.

"Lo tengo en las urnas", aseguró. "Pólvora" llega casi dos años después de "Diciembre", su primer disco tras la separación de Rubén Pozo. "Fue un momento de sorpresa e interrogaciones, después de terminar con Pereza, como cuál era mi sitio, mi público, mi gente. En todo este tiempo me he ubicado y 'Pólvora' es el siguiente episodio para intentar seguir creciendo y aprendiendo".

El resultado, en su opinión, es un álbum "más inspirado" y mejor", un paso adelante en todos los sentidos. "Con 'Diciembre' hay un esbozo del camino que quiero tomar, y con 'Pólvora' lo afianzo un poco más", dijo. Parte de la responsabilidad del sonido de "Pólvora" es del productor Carlos Raya, con quien ha colaborado por primera vez. "Es un tipo al que admiro, somos amigos desde hace años, es un músico increíble y ha aportado una perspectiva muy interesante para mi, en especial sobre la arquitectura de las canciones", explicó Leiva.

Títulos como "Palomas", "Del hueso una flor" o "Vértigo" forman parte de un disco que pretende ser cómplice y cercano, elegante y rotundo. Su primer sencillo, "Terriblemente cruel", se lanzó a principios de diciembre y ya ocupa el Top 5 de radio en España y el Top 10 de la plataforma Itunes. En cuanto a influencias, admite Leiva que no le cuesta reconocerlas, aunque su objetivo es conseguir un sonido propio. "Puedo mostrar sin problemas mi querencia por Harrison o lo que sea, pero todos los músicos aspiramos a mostrar 15 segundos de una canción tuya y que la gente sepa quien eres", afirmó.