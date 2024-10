Laura Pausini: "Me gustan C. Tangana y Rosalía"

Laura Pausini en la parte de arriba de un autobús de dos pisos saludando a un montón de incrédulos madrileños que pasan por las calles cercanas al The Music Station. Esa es la imagen que dejó atónita a la capital sólo hace unos días.

Ese día el concierto estaba fuera del recinto; Laura Pausini presentaba su nueva canción CHAO a todo pulmón mientras recorría algunas calles de la capital.

La protagonista de “La Soledad” y otras canciones melódicas sorprendió a todo el mundo bailando su nuevo single CHAO, una canción que habla de “despedirse de las relaciones en paz” y que ha coescrito con el conocidísimo artista británico Sam Smith.

Durante todo el trayecto, la cantante italiana aprovechó para contar el viaje artístico que ha realizado hasta llegar a CHAO.

CHAO, la nueva canción de Laura Pausini

A sus 50 años, Laura Pausini sigue buscando nuevos sonidos.

“No soy boomer, soy de la generación X. he vivido la época del vinilo, del cassette, del cd, con lo que eso duele (risas). Ahora me encuentro supertranquila y feliz, pero durante la pandemia de Covid no estaba así. Llegué a pensar que ya lo había cantado todo y sentí que tenía que parar”

Además, entre nota y nota y broma y broma, Pausini hizo paradas en sus inquietudes, en sus nuevos proyectos y conciertos y en su admirada Raffaella Carrá y su nuevo pelo rubio (para el videoclip):

“CHAO habla de cambio y muchas veces cuando experimentamos uno en nuestra vida, nos cortamos el pelo o cambiamos el color y quería que hubiese ese detalle visual en el videoclip. Por eso ahora soy rubia, como Raffaella Carrá. (lo cuenta mientras mira al cielo de Madrid)

CHAO trae nuevos sonidos y armonías pero debajo de esa peluca rubia aún se puede apreciar la chica de la soledad que cantaba canciones melancólicas:

“Es paradójico que la soledad, la canción con la que empecé todo, sea la palabra que más miedo me da".

"No me gusta el sol. Ni el calor. Sudas y la gente huele mal (risas) Soy melancólica, me gusta el frío, el cielo cuando está a punto de llover pero aún no llueve”

C Tangana, Rosalía y sus nuevos proyectos

De sus proyectos futuros sólo desvela que para el próximo tiene en mente 3 proyectos nuevos, uno de ellos que podría ir en la línea armónica de CHAO.

Y de la música española actual, destaca sus favoritos para colaborar próximamente: “Me gusta C Tangana aunque es muy diferente a mi. También me gusta, obviamente, Rosalía. Y digo obviamente porque a quién no le puede gustar una persona con ese talento.”

Conciertos de Laura Pausini en España: Málaga y Pamplona

Para escuchar CHAO y todas las canciones míticas de Laura Pausini los españoles tendrán dos oportunidades en los conciertos programados para este 2024: el 5 de diciembre en Málaga y el 7 del mismo mes, por primera vez, en Pamplona.

