Kim Kardashian solicita el divorcio a Kanye West tras seis años casados

Kim Kardashian West ha pedido formalmente el divorcio al rapero Kanye West, según ha avanzado el diario 'TMZ' y han confirmado posteriormente los medios estadounidenses.

La pareja lleva seis años casada, un tiempo en el que han agrandado su fama. Según el diario 'Los Ángeles Times', Kim Kardashian también ha pedido la custodia compartida de los cuatro hijos del matrimonio.

La petición registrada en el Tribunal Superior de Los Ángeles confirma los rumores de separación de los últimos meses. De hecho, se especulaba con una ruptura tras los numerosos desencuentros entre Kim Kardashian y Kanye West.

Una relación rota desde hace meses

La crisis se vio agravada con la candidatura de West a las elecciones de Estados Unidos, una campaña que ya partía con desventaja por el sistema presidencial del país. Tras la polémica y surrealista campaña del rapero, el comportamiento de West había acabado con la paciencia y confianza de Kardashian.

Así lo confirmó la estrella en una entrevista televisada, en la que reveló que West sufre un trastorno de bipolaridad. Según la prensa estadounidense, la pareja había intentado salvar su relación acudiendo a sesiones de terapia, pero no ha sido suficiente.

Kim Kardashian y Kanye West contrajeron matrimonio en 2014. Ambos formaban hasta ahora una de las parejas más poderosas de la escena mediática estadounidense. Ella, con su programa 'Keeping up with the Kardashians' y él, como uno de los raperos más importantes de la historia del país.