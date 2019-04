La importancia de un eslogan, el reto de los creativos

¿Qué sería de los productos de Apple sin la letra i como sufijo de sus productos? Prueba a nombrarlos sin ella. Suena tan raro que quizá solo eso sirva para entender por qué está ahí. Incluirla delante del nombre de cada una de estos productos no fue casual, si no toda una campaña de marketing creada por Ken Segall, excreativo publicitario de Apple: significa Internet, pero también individual o imaginativo. Su lema "Think Diferent" logró llevar a Apple a lo más alto.

Es el objetivo de cualquier anuncio o lema. Si es bueno permanecerá en el tiempo. Te suena "Whats else"? Puede que lo recordemos, como no olvidamos que la prueba del algodón no engaña o de cual es el turrón más caro del mundo.

Hay canciones "Pezqueñines no, gracias" o "Vuelve a casa vuelve", "Somos los conguitos" inolvidables.

Qué piensa Ken Segall del éxito de Trump: "Es un ejemplo de como la simplicidad puede hacer cambiar opiniones de forma poco saludable"