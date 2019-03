Juan Ricondo, un cantante que empieza con humildad por todo lo alto

Su tarjeta de presentación es una voz de crooner potente y seductora. Juan Ricondo lanza su primer album 'An American Affair'. Su afición por la música le viene de pequeño: "Yo inconscientemente cantaba ópera con 10 años", recuerda el cantante.

Empezó estudiando interpretación en Nueva York y se puso a cantar casi de casualidad. "Todo empezó cuando a uno de mis profesores de interpretación allí en Nueva York, que tenía un grupo, se le cae un cantante y me llama a mí", cuenta.

Ahora, este joven de Santander con gran experiencia sobre los escenarios ha lanzado un disco con JD Salbego, el mismo productor que Demi Lovato o Jason Derulo. Y todo en inglés. "Siempre he pensado que si sacaba el disco en España, se iba a quedar en España, y como toda mi vida he estado cantando en inglés, me parecía que era lo natural", explica.

Una visión audaz de la música pero también con una visión realista: "Uno mañana no se convierte en Justin Bieber. Y como tú hay cincuenta mil", reconoce.

Una confesión más: dedicarse a la música es "muy jodido, muy complicado, súpercomplicado". Sin prisa pero sin pausa, Ricondo planea nuevo disco, aunque éste ya cantado en español.