John Lennon, un genio musical y un caradura protagonista de momentos delirantes

El hecho de que Lennon fuese asesinado en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980, le confiere "un halo de grandeza" parecido al de otros mitos muertos prematuramente, como James Dean o Kurt Cobain, asegura León. Aunque en cuanto a talento, comparado con Paul McCartney, "es como elegir entre papa y mama".

Lennon tenía una imagen más controvertida que McCartney, en buena parte por su matrimonio con Yoko Ono, o por la amenaza de ser extraditado por el presidente Richard Nixon por sus planteamientos anti-belicistas, o sus himnos pacifistas como "Give peace a chance" frente a la guerra de Vietnam.

"Lennon permanece con otro significado, mientras que McCartney siempre ha llevado una vida más discreta. Pero en cuanto a talento, en el seno de los Beatles, no sé con quién me quedaría. Incluso no descartaría a George Harrison", señala León, firma habitual en la histórica revista musical Ruta 66.

León asegura que Lennon "tenía una gran caradura para protagonizar momentos delirantes. Era un gamberro, casi un hooligan", y pone como ejemplo el concierto de 1965 en el Royal Albert Hall de Londres, cuando Lennon invitó "a aplaudir a los de las butacas baratas, y a los ricos a hacer sonar sus pulseras y sus joyas".

En cuanto a Los Beatles, el crítico de Onda Cero asegura que "su música ya es casi clásica, y va a estar ahí siempre". "Ahora hay muchas bandas que quizás no llenen estadios, pero que aman la música y siempre tienen presenta la de los Beatles, al contrario que otros grupos que olvidamos a los 10 minutos", dice.

En el análisis a Lennon, J.F. León recuerda una cita del libro "Cosas que contar a nuestros nietos" del músico y escritor Mark Oliver Everett: "Señálame a un niño al que no le guste la música de los Beatles, y me estarás señalando una mala persona".