Intentan restaurar el 'Ecce Homo' de Borja con inteligencia artificial y terminan estropeándolo más

Hace diez años, Cecilia Giménez puso a Borja y su 'Ecce Homo'e en el panorama nacional e internacional. Tenía que ser una restauración, pero acabó siendo una pifia. El objetivo de Cecilia era restaurar el 'Ecce Homo' de la iglesia del Santuario de Misericordia, un óleo sobre yeso de 66 × 40 cm, pintado por Elías García Martínez después de la Guerra Civil. Esta mujer había retocado un lienzo de la Virgen del Carmen y se ofreció a mejorar el 'Ecce Homo'.

El resultado de la obra no fue el esperado. Sin embargo, superado el susto inicial, los parroquianos de este pueblo aragonés han visto como el número de interesados en ver la obra crecía año tras año.

A pesar del aumento de turistas, hay quienes prefieren el original. Es el caso de un usuario de 'Reddit' que ha utilizado una inteligencia artificial para devolverle a la pintura su aspecto real, o al menos lo ha intentado. Este usuario decidió probar que saldría si se utilizase imag2imag, un programa de inteligencia artificial, para restaurar mejor el 'Ecce Homo' de Borja, o al menos "desvandalizarlo", según ha escrito.

La iglesia del Santuario de la Misericordia queda a cinco kilómetros de Borja. La visita cuesta 3 euros e incluye la iglesia, el Centro de Interpretación, el Caserón y, por supuesto, el Ecce Homo peor restaurado de la historia.

El 'Ecce Homo' fuera de España

Además, el 'Ecce Homo' de Cecilia fue carne de meme y de parodia televisiva. No solo en España, también en Estados Unidos o Reino Unido. Apareció en programas como Saturday Night Live, en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en el late show de Conan O'Brian o en capítulos de comedias televisivas como Hot in Cleveland.