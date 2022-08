Diez años de la restauración del Ecce Homo, la pifia que dio fama mundial a Cecilia Giménez y al pueblo de Borja

Este verano se cumplen diez años desde que una vecina de Borja, Cecilia Giménez, convirtiera en fenómeno viral mundial la restauración del Ecce Homo, pintado en las paredes de la iglesia del Santuario de Misericordia. Borja es un municipio zaragozano de apenas 5.000 habitantes. Cecilia Giménez tiene 91 años y hace diez años puso a Borja en el mapa con el tremendo revuelo que formó.

El objetivo de Cecilia era restaurar el Ecce Homo de la iglesia del Santuario de Misericordia, un óleo sobre yeso de 66 × 40 cm, pintado por Elías García Martínez después de la Guerra Civil. El paso del tiempo lo ha ido deteriorando porque el pintor no utilizó los materiales propios para pintar sobre yeso.

Cecilia Giménez era parroquiana habitual. Había retocado un lienzo de la Virgen del Carmen. Se ofreció a mejorar el Ecce Homo y los responsables de la iglesia le dieron luz verde. Cecilia se puso a restaurar la pintura con sus materiales, y el resultado final, además de lo que vino después, no está escrito ni en los mejores guiones.

De la restauración se hizo eco el Centro de Estudios Borjanos el 7 de agosto de 2012 y solo quedaba que algún periodista lo descubriera. Y pasó. La noticia la contó el periódico aragonés 'Heraldo de Aragón', el 21 de agosto. De esta forma, la prensa de Madrid y Barcelona se hizo eco. Los medios de comunicación de todo el planeta tildaron de "hazaña" lo ocurrido.

A través de redes, especialmente en Twitter, todo el mundo convirtió a la restauradora en objeto de tuits y memes, fundamentalmente de memes. Cecilia Giménez y su cuadro fueron trending topic mundial. Además, el Ecce Homo de Cecilia fue carne de meme y de parodia televisiva. No solo en España, también en Estados Unidos o Reino Unido. Apareció en programas como Saturday Night Live, en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en el late show de Conan O'Brian o en capítulos de comedias televisivas como Hot in Cleveland. También en Hacks, la serie de HBO Max, capitaneada por Jean Smart

En 2012 Bodegas Aragonesas sacó un vino con el nombre de Ecce Homo de Borja. Dos años después, la protagonista firmó un acuerdo para comercializarlo ya con una etiqueta en la que aparecía la propia pintura. Los fondos se destinarían a causas benéficas. Hace dos años, una empresa japonesa sacó al mercado una colección de llaveros.

El efecto 'Ecce Homo': 300.000 euros en 10 años

La iglesia del Santuario de la Misericordia queda a cinco kilómetros de Borja. La visita cuesta 3 euros e incluye la iglesia, el Centro de Interpretación, el Caserón y, por supuesto, el Ecce Homo peor restaurado de la historia.

En la actualidad, Cecilia vive en una residencia de ancianos. Casi no concede entrevistas, pero en 2018 le dijo a Elena Pérez Beriain, la primera periodista que contó lo suyo con el Ecce Homo, que lo mejor que le había dado todo esto fue el cariño de la gente. Según ella, "volvería a repetirlo todo".