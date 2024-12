Foto Colectania de Barcelona expone en Miami: un recorrido visual por la historia reciente de España

La Fundación Foto Colectania de Barcelona expone en Miami, en la feria Art Basel Miami Beach, una de las ferias artísticas más importantes del año. Con sus 150 fotografías de 36 fotógrafos cuentan la evolución y el desarrollo de las sociedades del sur de Europa. Así, la historia reciente de España, cómo hemos llegado hasta aquí.

A veces el objetivo es tierno, costumbrista, revolucionario, que captura momentos únicos. La muestra 'Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection' recorre la historia reciente de España y su sociedad civil.

Se podrá visitar hasta el 26 de abril de 2025 en The Margulies Collection at The Warehouse. Además, es la primera vez que esta institución abre sus puertas a una colección invitada.

El fundador y presidente de la Fundación Foto Colectania, Mario Rotllant, recordó en una entrevista con 'EFE' que hace 25 años comenzó a coleccionar fotografía con "una vocación absolutamente pública" y que esta exposición es el primer paso para dar a conocer internacionalmente la fotografía española.

Los asistentes disfrutarán de una exposición organizada en 20 secuencias temáticas distribuidas en 10 bloques, en los que se refleja el proceso de modernización que comenzó en la década de 1950 en España y Portugal.

Fundación Foto Colectania de Barcelona | EFE

'Beyond the Single Image' es un paseo a través de los sentidos para conocer la historia española: desde el franquismo, la represión, el ansia de una España que soñaba con la libertad, el movimiento feminista de los años 70, mujeres que luchaban por sus derechos...

Se quiere reflejar las palabras censuradas, las reuniones prohibidas. Una España que los fotógrafos retrataron y documentaron disparo a disparo, foto a foto. Y ahora nos convierten en testigos de algo que se vivió no hace muchos años. Fotógrafos de tres generaciones desde los años 50 hasta hoy y que se presentan en una exposición única en Miami Beach.

En esta muestra, comisariada por Carles Guerra bajo el título 'El curso de los acontecimientos', se puede observar el trabajo de autores como Laia Abril, Cristina de Middel o Txema Salvans; junto a destacados fotógrafos como Pilar Aymerich, Joan Fontcuberta, Manel Armengol, Cristina García Rodero, Manolo Laguillo, Alberto García-Alix, Leopoldo Pomés, Xavier Miserachs, Ramón Masats o Francisco Gómez. Guerra asegura que presentar la muestra en Miami es demostrar que hay historias locales que pueden tener una visión más amplia.

La Fundación Foto Colectania de Barcelona | EFE

Para una de las fotógrafas, Pilar Aymerich, que la exposición salga de España sirve para "dar constancia de lo que ha existido". "A veces lo más importante es que los distintos pueblos nos conozcamos, porque es cuando podemos aceptar al otro. Si no nos conocemos, siempre será al revés, siempre hay miedo al otro, al que está delante", asegura.

Además, la exposición de Foto Colectania en la feria estadounidense es una oportunidad para que la fotografía española se dé a conocer: "Por desgracia, es muy poco conocida fuera de las fronteras", opina Joan Fontcuberta, otro de los participantes. Para él, las imágenes son "una forma de pensamiento visual" capaz de traspasar generaciones.

