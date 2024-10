Un español, elegido como el mejor Elvis del mundo: "Lo he tenido que hacer muy bien, ha sido una sorpresa"

No ha tenido que ir a las Vegas, en el desierto de Mojave, Estados Unidos, sino en un lugar bastante más frío, la ciudad costera de Porthcawl, Gales. Allí, durante este fin de semana, se ha celebrado lo que se conoce como el mayor certamen dedicado a Elvis del globo, que cumple ya su vigésima edición. 32 Elvis de todo el mundo pretendían suceder al Rey del Rock, al menos por un año, y sobre todos ellos se impuso Ángel David Castillo, un ciudadano malagueño, más concretamente del barrio del Humilladero.

El jurado del evento, en cuanto escuchó su voz, vio mover su cintura y el meneo que le daba a la guitarra, lo tuvo claro. Y lo hizo mejor que el resto de los aspirantes seleccionados de una competitiva criba. No podía faltar la gomina para crear la ola del tupé, el estilo rockabilly y una actuación digna de él. "Pues lo he tenido que hacer muy bien, para mí ha sido una sorpresa, simplemente quería probar en un ambiente distinto", declara al poco de haber vuelto a pisar tierras malagueñas.

El Elvis de la Costa del Sol

Imitar tan bien al astro criado en Memphis no es flor de un día. Ángel lleva ya seis años metido en su piel cada vez que actúa con una banda tributo, recorriendo bares y actuando en eventos de todo tipo, y su nombre artístico es Blue Angel. "Me conozco muy bien los temas, y los que fui a interpretar son los de su etapa en Las Vegas, en los años 70", afirma. En la semifinal, disputada el sábado, cantó 'You Don't Have to Say You Love Me' y 'The Wonder of You', temas que, por sorpresa para él, le llevaron a la final del domingo: "No me lo podría creer", dice sorprendido. Para ganar, las diferencias entre el artista original y el imitado deben ser mínimas.

En la final los temas debían tocarse en directo, y ahí puso toda la carne en el asador con 'Heartbreak Hotel', 'Lawdy, Miss Clawdy' y 'Devil in Disguise', el Elvis más joven y atrevido de los años 50. "Es otra manera de interpretar al mismo personaje", asegura. Y debe ser así, porque el jurado, viéndole ataviado con chaqueta rosa, valoró su versatilidad en revivir a Elvis con todos sus matices artísticos y vitales. El premio no conlleva dotación económica, pero sí "un gran prestigio para las giras" que hacen los imitadores.

Sus padres, clave

Ser Elvis no es fácil sin unos padres que den apoyo. "A ellos va dedicado este premio, me han ayudado y alentado, otros quizá habrían dicho a su hijo que se dedicara a algo productivo", proclama orgulloso. Tanto ellos como sus seguidores pudieron ver en directo a través de las redes sociales el desarrollo del festival.

Los que le conocen han visto su transformación de admirador a imitador y ahora ven que los sueños, por muy poco convencionales que parezcan, si se persiguen, se pueden conseguir.

