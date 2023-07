Encuentran al actor Johnny Depp inconsciente en un hotel de Budapest antes de ofrecer un concierto

Diferentes medios de comunicación húngaros han revelado que el actor Johnny Depp ha sido localizado inconsciente en la habitación del hotel en el que se hospedaba en Budapest. motivo por el que su banda 'Hollywood Vampires' tuvo que cancelar el concierto que tenían previsto.

El grupo no pudo ofrecer su show por el estado en el que se encontraba el actor, hecho por el que se disculparon mediante las redes sociales con su fans. 'Blikk' informó que el intérprete necesitó asistencia médica por parte de los servicios médicos del hotel tuvieron. El atendieron para verificar que no hubiera problemas mayores.

Al parece, uno de los técnicos habría hablado con el medio, explicándoles que "todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas".

El hombre también explicó que "todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock".

Cancelaron su concierto en Budapest

Cancelaron el concierto de Budapest, comunicándolo así a sus seguidores: "Debido a circunstancias inesperadas, los Vampiros cancelan la actuación de hoy en Budapest. Todas las entradas (generales y VIP, incluido el encuentro y la bienvenida) se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos, y nos disculpamos sinceramente. Con amor: Los vampiros de Hollywood".

'Blikk' explica que a última hora de la noche, el organizador del concierto mandó un comunicado al diario en el que exponían lo siguiente: "La gira y la dirección de Hollywood Vampires cancelaron hoy el concierto en Budapestdebido a circunstancias inesperadas, justo antes del comienzo, por lo que todo, desde el lado del organizador y el de la producción, estaba completamente listo para el comienzo. Los organizadores ya están negociando para poder acordar una nueva fecha con la producción lo antes posible".