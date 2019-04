El teclista de Medina Azahara, tras haber sido vetados en EEUU: "Ha sido un error mío"

Las autoridades de EEUU denegaron la entrada al país del grupo de rock Medina Azahara por un "error burocrático". La banda cordobesa que iba a llevar a cabo su gira americana se ha quedado sin poder viajar. En Espejo Público han aclarado lo ocurrido.

Manuel Ibáñez, teclista de Medina Azahara ha reconocido que todo ha sido "un error mío al rellenar el formulario. Un golpe de 'click' mal dado y en lugar de decir no dije sí y eso ha hecho que me denegaran el permiso".

La pregunta a la que Ibáñez contestó sí cuando en realidad quería decir no fue: "¿Alguna vez cometió fraude o mintió para obtener o ayudar a otros a obtener una visa o entrada en EEUU?". Cuando fueron informados del error intentaron subsanarlo, pero ya era tarde. "Lo hemos dejado todo hasta última hora, no teníamos ni los vuelos. Estábamos en ello y no hemos tenido ni que viajar. Sí que viajamos el martes para Ecuador".

El vocalista Manuel Martínez ha aclarado que no creen que en esto tenga nada que ver el cambio de gobierno en EEUU. "Nosotros no sabemos si el nuevo Gobierno ha tenido algo que ver, yo pienso que no porque estos documentos se rellenan desde siempre. Ha sido un error de Ibáñez, si no se hubiera equivocado estaríamos ya tocando en la segunda gala".

Además ha lamentado que este tipo de noticias no son buenas para ningún músico: "Nos hubiera gustado más estar tocando y encontrarnos con nuestros fans".