La actuación de Dorian en el FIB, a través de sus propios ojos

El Festival Internacional de Benicassim, que cumple su 22 edición, afronta su segunda jornada, tras calentar motores en la noche del viernes con la electrónica de masas de "Major Lazer", recuperando las guitarras con The Vaccines y Biffy Clyro, y su esencia con uno de los nombres más destacados de su cartel de 2016: Chemical Brothers.

La primera jornada reunió a 30.000 asistentes en una gran fiesta de bienvenida entregada a los sonidos electrónicos. En total se espera que más de 140.000 personas disfruten del festival.

El pop y el rock vuelven este sábado con todos los escenarios funcionando, aunque no se olvida a los sonidos de baile que siempre han tenido reservadas las últimas horas de la programación del FIB.

El dúo británico de música electrónica Chemical Brothers regresa al festival con un espectáculo audiovisual y su octavo trabajo de estudio, "Born in the Echoes". En el escenario principal, Las Palmas, les acompañarán artistas como el músico francés Gaspard Royant, los valencianos La Habitación Roja, las madrileñas Hinds, los británicos The Vaccines y los escoceses Biffy Clyro.

The Zephyr Bones, Rat Boy, The Soft Moon, Band of Skulls, Dorian y Jamie XX estarán en el escenario Visa, y en los tres escenarios restantes habrá artistas como Hidrogenesse, Juventud Juché, John Talabot, The Magician, Dan Deacon, Le Galaxie, Kero Kero Bonito, Le Parody, Ex Novios, Julio Ródenas DJ u Ochoymedio Dj's.

La organización espera para este sábado un aumento de público con respecto a la primera jornada, ya que este año se ha ganado cuota en el público español y éste llega de manera más escalonada a Benicàssim.