Como estaba previsto, a las 20:00 han comenzado oficialmente las Fallas con la celebración de La Crida, el pregón de las fiestas.

La evolución de contagios en la Comunidad Valenciana no ha frenado el arranque de estas fiestas y miles de personas han salido a la calles, sin que destacaran las personas que usaran mascarilla u otra medida de protección.

Joan Ribó ha asegurado que trabajan para la seguridad de las personas y para que "no se genere una sensación de pánico ni hipocondria, que no ayuda" y ha insistido en que cumplirán "escrupulosamente" las órdenes de la Conselleria y del Ministerio de Sanidad que, de momento, "no han dicho nada".

Este año se han empleado 200 kilos de material pirotécnico reglamentado y se han tirado casi 600 carcasas en lugar de las 250 habituales, en un espectáculo que ha durado unos siete minutos.

Cruz Roja ha tenido que atender a 24 personas, 17 de ellas por lipotimias, y ninguna ha requerido ser evacuada.