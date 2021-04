'Y duele', la canción de Sofi Torres y Pablo Alborán, se estrena hoy

Tiene 30 años, lleva diez dedicada a la música y ahora toda su vida da un vuelco gracias a uno de sus mayores ídolos, Pablo Alborán. Sofi Torres, compositora y cantante grancanaria vive con emoción el estreno de su sencillo 'Y duele', que canta a dúo con Alborán. "A mí cuando me dijeron que él iba a cantar mi canción...para mí eso ya ha sido el mayor premio", cuenta a Antena 3 Canarias.

Hasta ahora, Sofi no había conseguido hacerse un hueco en España. Para poder vivir de la música se ha tenido que mover y lo ha hecho además con ilusión y energía. "He estado trabajando en Berlín, donde he compuesto bandas sonoras, en Los Ángeles, componiendo para otros artistas, en Londres", dice.

La emoción de colaborar con Pablo Alborán

Sus canciones figuran entre las más escuchadas en las listas de Spotify y aparecen en exitosas series de Netflix. Pero reconoce que la llamada de Pablo Alborán le ha hecho especial ilusión. "Cuando él me envió la demo, cantando lo que yo había escrito, te reconozco que solté una lagrimilla", recuerda emocionada. "La letra le había gustado muchísimo y de hecho le ha puesto todo el corazón".

Y en breve podremos escucharla todos, el estreno de 'Y duele', de Sofi Torres y Pablo Alborán a través de las redes sociales está previsto para las seis de esta tarde. Sofi vivie estas últimas horas con mucha emoción y confiesa que casi no se lo cree. Firmar con una multinacional como Warner, cantar junto a uno de sus ídolos y escuchar en su voz la letra que ella misma ha compuesto no son sueños que se cumplan todos los días.

Pero a Sofi aún le quedan otras muchas metas. "Ahora quiero cantar en vivo. La actual situación no nos ha dejado hacerlo y tengo muchas ganas de cantar ante público de aquí, conocer sitios, conocer gente...y todo con muchas ganas".