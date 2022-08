Los festivos en verano se disfrutan mucho más, ya que los días son más largos, hace buen tiempo y se pueden hacer muchos más planes que en invierno: ir a la playa, a la piscina, hacer un picnic, atreverse con excursiones por el campo con los más pequeños, etc. Por ello, este 15 de agosto, conocido como el Día de la Asunción de la Virgen, es una jornada perfecta para disfrutar en familia, pareja o amigos.

Esta festividad se asienta en la tradición católica, puesto que es la fecha escogida por la Iglesia para celebrar la Asunción de la Virgen María. Es decir, el 15 de agosto se conmemora el ascenso del cuerpo y alma de la madre de Cristo a los cielos. Con el paso de los años no ha perdido del todo la esencia religiosa, ya que hay procesiones en muchas localidades. No obstante, a día de hoy, muchos de los que la disfrutan no piensan en sus orígenes religiosos, como ocurre con tantas otras festividades como Semana Santa o Navidad.

¿Dónde es festivo el 15 de agosto en España en 2022?

El 15 de agosto es el Día de la Asunción de la Virgen, por lo que es festivo en toda España. Además, cae en lunes, por lo que es un puente extraordinario para hacer una escapada, pasar unos días en familia o amigos o visitar algún pueblo costero.

Ahora que hace muy buen tiempo y el calor aprieta, un viaje perfecto es ir a la playa, darte un buen chapuzón y tomar el sol. La Costa Blanca puede ser un destino ideal para celebrar este puente de agosto, así como la Costa Cálida, la Costa del Sol, la Costa de la Luz, la Costa Brava, etc. En España tenemos 8.000 kilómetros de costa para disfrutar. Pero no solo puedes relajarte en la playa este 15 de agosto, ¿qué tal alquilar un velero para descubrir lugares espectaculares?

También puedes degustar pescado fresco junto al puerto, contemplar el atardecer en un faro… ¡Déjate conquistar por la belleza natural de nuestros entornos costeros!

¿Qué días festivos nacionales quedan en 2022?

Además de la Asunción de la Virgen el 15 de agosto, aún nos quedan por disfrutar los siguientes días festivos en España en 2022:

Miércoles 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Martes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Martes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Estos festivos nacionales coinciden en martes o jueves, por lo que algunas empresas podrán realizar puentes para que los trabajadores descansen. ¿Ya sabes qué hacer en estos cuatro días festivos? Aún estamos de suerte porque nos quedan muchos días libres para hacer planes y descansar de la rutina. ¡Aprovéchalos!