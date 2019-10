La escritora Dolores Redondo, cuya trilogía policíaca del Baztán -'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta'-, explora en su nueva novela 'La cara norte', la parte más oscura e inaccesible del alma.

"Es un asesino que no desea notoriedad. No quiere ser famoso, él no firma sus crímenes y de hecho, los esconde", nos dice la escritora.

En esta novela, Planeta 2019, Redondo traslada a la joven Amaia Salazar a Estados Unidos para participar en un programa de intercambio de Europol.

Tras un periodo de formación, en el que crea un fuerte vínculo con el agente del FBI Aloisius Dupree, Amaia viaja a Nueva Orleans, donde el paso del huracán Katrina convierte la búsqueda de un asesino en serie en una auténtica odisea.

Mientras Nueva Orleans intenta sobrevivir a la devastación, Amaia vive su propia tormenta interior cuando recibe una llamada desde Elizondo (Navarra) en la que su tía Engrasi le comunica que su padre está en la UCI.

Los fantasmas de su niñez vuelven a apoderarse de Amaia, que encara así la "cara norte" de su corazón, un sentimiento que da título a la novela de la autora donostiarra.