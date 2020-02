El discurso de Joaquin Phoenix en los Oscar

Se cumplieron los pronósticos y Joaquin Phoenix se hizo con el Oscar al mejor actor protagonista por su trabajo en 'Joker', el filme de Todd Phillips que relata los orígenes del icónico villano de DC Comics. Phoenix se ha impuesto a Adam Driver (Historia de un matrimonio), Jonathan Pryce (Los dos papas) y Leonardo DiCaprio (Erase una vez en... Hollywood) y al español Antonio Banderas, nominado por Dolor y gloria, el filme de Pedro Almodóvar.

Phoenix, que gana su primer Oscar después de estar nominado en cuatro ocasiones, se convierte así en el segundo actor que logra la estatuilla encarnando al enemigo de Batman, un personaje que ya le valió el Oscar, en aquella ocasión como mejor actor de reparto, a Heath Ledger por su trabajo en 'El caballero oscuro' de Christopher Nolan.

Esta era la primera nominación al Oscar para Banderas, cuyo trabajo en 'Dolor y gloria' ya fue reconocido en el Festival de Cannes, donde fue galardonado como mejor actor en su 72 edición. Asimismo, fue nominado a los Globos de Oro en la categoría de Mejor actor, aunque finalmente el galardón fue también para Joaquin Phoenix. El malagueño sí se llevó el Goya al mejor actor en la última edición de los premios del cine español en la que 'Dolor y gloria' se alzó con siete galardones.

Discurso completo

Ahora, el actor norteamericano ha hecho un llamamiento a la lucha por la igualdad, el amor y la humanidad. A continuación os dejamos el discurso completo del ganador del Oscar:

"Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine. No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz. He pensado mucho las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano. He sido granuja a lo largo de mi vida, pero muchos me habéis dado una segunda oportunidad. Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la Redención. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después".