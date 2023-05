Dame más gasolina: 'Fast&Furious X', 'Las ocho montañas' o 'Love Life', estrenos destacados del viernes 19 de mayo

Bienvenidos una semana más a nuestra sala de estrenos de cine de Antena 3 Noticias. Con el mundo del motor y la saga 'Fast&Furious' se puede hacer todo tipo de juegos de palabras: que si se está quedando en reserva, que si va sobrada de revoluciones, que si echa el freno... Sea como fuere, su éxito y su capacidad de entretenimiento es innegable. Ahora parece que llega su penúltima entrega, la décima.

También se estrena una historia de naturaleza y amistad de los directores de 'Alabama Monroe', 'Las ocho montañas', o una película sobre relaciones tóxicas protagonizada por Anna Kendrick, 'Alice, cariño', o el nuevo trabajo de la directora barcelonesa Carla Subirana. Y hay muchos más estrenos ¿Te apuntas al repaso de los más destacados? Arrancamos.

'Fast&Furious X'

Lo que empezó a todo gas parece que ya echa el freno. Llega 'Fast & Furious X'. Esta espectacular y multimillonaria saga vuelve con esa receta conocida de persecuciones imposibles, villanos acelerados, familia unida y frases lapidarias.

Con un reparto formado por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Rita Moreno, Hellen Mirren, Nathalie Emmanuel, Jason Statham y Jason Momoa -aquí como villano-, esta nueva película es, en principio, la penúltima entrega de las aventuras de la familia Toretto.

'Las ocho montañas'

Un bonito canto a la amistad, al legado querido o no de los padres o a diferentes caminos en la vida es 'Las ocho montañas'. Un chico de ciudad, otro de un pueblo perdido, el verano los une y su amistad perdura a pesar de los años y de sus distintas trayectorias.

Este título fue uno de los mejor acogidos por la crítica en el Festival de Cannes del año pasado y ganó el Premio del Jurado. Basada en la novela homónima del italiano Paolo Cognetti, recorre 30 años de amistad y está protagonizada por Luca Marinelli y Alessandro Borghi. La codirige Félix Groeningen, que se dio a conocer en 2012 con la nominación al Óscar por 'Alabama Monroe', y Charlotte Vandermeersch, coguionista de aquel filme y que aquí debuta como directora.

'Sica'

Interesante nueva trabajo de la directora Carla Subirana, con excelente atmósfera y fotografía, es 'Sica'. La protagonista aquí se enfrenta al paso a la edad adulta al desaparecer su padre en el mar.

'Una buena persona'

Un accidente, una boda que se trunca, una joven enganchada a las pastillas...'Una buena persona' habla de segundas oportunidades, de aceptación y perdón con Morgan Freeman y Florence Pugh.

'Alice, cariño'

Irregular retrato de una relación tóxica y de la dificultad de cortar este maltrato es 'Alice, Cariño'. La actriz Anna Kendrick, nominada a un Óscar por 'Up in the air', recientemente reveló haber sufrido en carne propia abusos psicológicos y ahora se mete en la piel de una mujer atrapada en una relación tóxica en esta película dirigida por Mary Nighy, hija de los actores Bill Nighy y Diana Quick.

'Love Life'

Y cargada de sensibilidad y sentimientos y con una pareja que echa la vista atrás es 'Love Life'. A partir de una conocida canción de Akiko Yano, el japonés Koji Fukada propone una historia sobre una pareja que pierde a su hijo por un accidente doméstico en este filme que compitió el año pasado por el León de Oro en Venecia.

La celebración de un cumpleaños, las relaciones de la pareja con los padres de él y el crecimiento del niño marcan una realidad casi idílica, con un estilo de narración ligero que cambia radicalmente con el fallecimiento de Keito.

'La gran juventud'

Valeria Bruni Tedeschi revive su juventud y sus años de formación en el Théâtre des Amandiers de Nanterre, de Patrice Chereau, en este filme autobiográfico que compitió el año pasado por la Palma de Oro en Cannes.

El quinto largometraje como directora de la hermana de Carla Bruni es un filme febril y melancólico que refleja la intensidad y la pasión con la que un grupo de aspirantes a actores viven su vida y el aprendizaje de su oficio en la Francia de los 80, en plena eclosión del sida y la heroína.

'Tiburón a la vista'

Con numerosas referencias al clásico de Spielberg, terror y comedia se dan la mano en este filme francés escrito y dirigido por los hermanos Ludovic y Zoran Boukherma y protagonizado por Marina Foïs, conocida en España por 'As bestas'.

La desaparición de un surfista pone en alerta máxima a la Costa Atlántica: un tiburón merodea en aguas francesas. Maja, una guardacostas a punto de jubilarse anticipadamente, aprovecha la ocasión para emprender su última misión.

Como siempre, disfrutad de las buenas historias. En la ficción y en la vida real. Nos vemos en los cines y en Antena 3 Noticias.