Cuentos en cuarentena contra el coronavirus: 'La mujer que perdía el alma'

El cuento de hoy: 'La mujer que perdía el alma'

Una mujer madrileña perdía el alma cada dos por tres. No era un caso raro. Algunas personas pierden el alma una vez y para siempre; otras la pierden dos o tres veces a lo largo de su vida y la vuelven a encontrar. Pero lo de esta mujer era increíble, la perdía a cada rato, se le caía constantemente, se la dejaba olvidada en todas partes o, simplemente, estornudaba y el alma salía disparada. En fin, era realmente preocupante.

Por ejemplo, volvía una mañana cualquiera de hacer unas gestiones y cuando llegaba a casa con la compra y todo lo demás, de pronto se daba cuenta:

- ¡Oh, no, he debido de dejarme el alma en el banco! ¡ Qué cabeza la mía, vaya lata!

Así que tenía que llamar por teléfono a la sucursal y hablar con el Director. Este le decía:

- Sí. Inés, ya lo sé, te has dejado el alma encima del mostrador otra vez. No te preocupes, ya sabes que aquí te la guardamos. Como siempre. No pasa nada.

Lo peor de todo era el viento. Si en un día ventoso inadvertidamente se le caía el alma, ésta corría el peligro de ser arrastrada lejos y perderse para siempre, pues, como todas las almas, era muy liviana. Ya le había sucedido en una ocasión, si bien al final consiguió recuperarla al cabo de unos días a través de un anuncio que publicó la prensa:

Perdida alma pequeña en las proximidades del Retiro.

Liviana, transparente. Atiende por Inés. Se gratificará

Tuvo mucha suerte, porque el joven que encontró el alma y se la devolvió era un chico muy guapo de Ciudad Lineal. Inés se enamoró de él en cuanto lo vio. Se hicieron amantes de inmediato y ella ya no volvió a perder el alma nunca más, porque entre los dos supieron atarla muy bien al corazón con un nudo muy lindo y seguro.

FIN

Porque a pesar de todo, no nos perdamos a nosotros mismos, y si lo hacemos, que siempre haya alguien que nos recuerde quienes somos.

Narradora: Susana Gutiérrez, ex alumna de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: " La mujer que perdía el alma”

Autor: Víctor González.