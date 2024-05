Colas para el concierto de Taylor Swift en Madrid desde tres días antes: "No me lo creo... ¡Necesito que llegue ya!"

Más de 140.000 personas asistirán esta semana a los dos conciertos que Taylor Swift celebra en Madrid. En el Santiago Bernabéu ya se pueden ver los más de 100 camiones que han llegado a la capital expresamente para montar el show de la cantante. También se pueden ver allí a los primeros fans, que ya están haciendo cola.

Llegaron el domingo por la tarde y acamparán durante tres días hasta el miércoles 29, fecha del primer concierto. Dicen querer estar lo más cerca posible de Taylor y, por ello, disfrutan de la espera.

La realdad es que el 'Eras Tour' de Taylor Swift es una de las giras más esperadas para muchos. Es cuanto se anunciaron las fechas para el Bernabéu, el cartel de 'sold out' solo tardó unos pocos minutos en aparecer.

Mucha gente se quedó con ganas de ver este show, que tendrá una duración de más de tres horas. Algo que no preocupa a las 'swifties', que lo tienen todo pensado y han decidido tomar medidas extremas para no perderse ni un segundo del espectáculo. Entre ellas, usar un pañal para no tener que ir al servicio durante el concierto.

Gran impacto económico

El 'Eras Tour' inició el pasado 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos y ya ha recorridoAmérica, Asía y Oceanía, hasta llegar a Europa hace unas semanas. En total son más de 146 fechas en los cinco continentes y por los que se estima que factura en torno a 12 millones de dólares de media cada noche.

Concretamente, 'Hostelería Madrid' estima que cada concierto de Taylor Swift tendrá un impacto cercano a los 10 millones de euros en la hostelería de la capital, ya que cada uno de sus conciertos acogerá a cerca de 52.000 asistentes que se gastan de media unos 20 euros por persona en los locales de hostelería de los alrededores del estadio.

Se estima que el 30% de los asistentes al concierto, unas 15.600 personas, son turistas internacionales y nacionales que vienen a la Comunidad de Madrid para asistir al concierto. Estos asistentes gastarán una media de 280 euros diarios en alojamiento, restauración y ocio en el municipio de Madrid, ya que la mayoría se alojan en Madrid Capital, y la duración de su estancia será de dos días.

La ocupación hotelera para los días de los conciertos (29 y 30 de mayo) alcanza este lunes un 70%, lo que supone "un fuerte crecimiento" en comparación con las mismas fechas del año pasado, cuando este factor fue del 45% y el 52%, respectivamente, según los datos de los informes de Amadeus.

Asimismo, el anuncio de los conciertos de Taylor Swift tuvo un impacto significativo en los volúmenes de búsqueda de vuelos, nacionales e internacionales combinadas, hacia Madrid, con un crecimiento semanal del 44% entre las semanas 25 y 26 de 2023.

