El compositor Lucas Vidal, creador de la banda sonora de 'Fast & Furious 6' y galardonado con dos premios Goya por la música de 'Palmeras en la nieve' y 'Nadie quiere la noche', ofrece este sábado un concierto en forma de homenaje a John Williams en el Teatro Real. "El público va a ver una experiencia más que un concierto de un compositor que ha marcado a varias generaciones", señaló hace unos días Vidal.

El madrileño ha trabajado tanto para producciones de Hollywood como para la banda sonora de películas españolas, sobre lo que ha asegurado que "el trato es más directo con el director en España, en Estados Unidos normalmente hay más filtros". "Me gusta más trabajar de tú a tú pero también disfruto del estrés de las películas americanas", ha añadido Vidal.

Sobre el concierto de este sábado, el compositor ha destacado que será la Discoplay Symphony Orchestra la encargada de llevar a cabo el "doble homenaje" pues, según ha apostillado, también se busca celebrar, "todos esos años de música que dio Discoplay cuando vendían discos".

Además, según ha adelantado Vidal, la cita contará con la presencia del mago Jorge Blas, que llevará a cabo distintos trucos de magia, la artista Bibi Rodan, que realizará imágenes de arena en directo o la violinista Leticia Moreno, entre otros invitados y cuerpo de bailarines.

"Está diseñado para que sea una invitación, un regalo de Reyes tanto para una pareja, con nuestros padres o con un amigo pero también se puede ir con niños porque va a ser muy divertido para ellos", ha señalado el compositor. "Así, en vez de regalar unos pantalones puedes regalar una experiencia que vas a recordar toda tu vida en un sitio tan elegante como el Teatro Real", ha añadido Vidal.

Por otro lado, el compositor ha revelado que, tras dos años y medio de "parón", presentará este año "un proyecto muy personal que no tiene nada que ver con el cine". "Estoy muy contento porque he aprendido muchas técnicas de composición para el proyecto y tengo muchas ganas de que salga ya", ha añadido.

Sin embargo, ha señalado que, "también echaba de menos el cine" por lo que actualmente se encuentra trabajando para una película de Julio Medem y otra de Ibon Cormenzana, además de haber terminado un documental con Fernando González Molina, con el que trabajó para la banda sonora de 'Palmeras en la nieve'.

Vidal, considerado uno de los compositores más jóvenes en alcanzar el éxito, inició su formación a los 18 años en la Berklee College of Music en Boston gracias a una beca de dicha institución, tras lo que completó los estudios en la Juilliard School of Music. "Berklee me apoyó un montón y tuvo mucho que ver con la formación de la empresa que tengo con mi socio, Chroma Music", ha añadido.

Chroma Music es una empresa que produce bandas sonoras para los tráilers de algunas de las grandes producciones americanas. En este sentido, Vidal ha señalado que su familia fue de gran apoyo en la consecución de su carrera musical. "Me dejaron realizar mi sueño y como padre aconsejo siempre dejar que tus hijos hagan lo que realmente quieran", ha apuntado. "Luego vives toda la vida con tu trabajo y yo mi trabajo lo veo como una forma de vida", ha añadido el compositor.

Por último, sobre los escándalos sexuales de algunos productores de Hollywood que han salido a la luz a través de acusaciones por parte de mujeres del mundo del cine o de la música, Vidal ha señalado que él "en ningún momento", ha visto "nada" similar. Aún así, ha declarado que se "alegra" de que hayan salido a la luz este tipo de comportamientos. "Es un poco fuerte que en el siglo XXI sigamos con este tema, es ridículo", ha condenado.