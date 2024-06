Lleva ocho años sin visitar España. Tras varios días de rumores, la noticia se ha confirmado. Madrid acogerá los conciertos de Paul McCartney dentro de su gira 'Got Back' los próximos 9 y 10 de diciembre. La gira que arrancó hace dos años en Estados Unidos aterriza en el Wizink Center de la capital, uno de los templos de la música en directo del país. El Estadio Vicente Calderón fue testigo del último concierto de McCartney en Madrid en 2016, momento en el que el cantante prometió su vuelta.

Fue hace unos días cuando una imagen de la promotora encargada del evento, Live Nation, y del Wizink Center en redes sociales provocaba una oleada de suposiciones. En el post se podía ver a un joven Paul McCartney hablando por teléfono, con un bocadillo de cómic en el que se podía leer la palabra '¿Madrid?'. El exBeatle estaba a punto de anunciar una de sus citas más esperadas para los fans españoles. "Estoy animado de terminar mi año y las fechas de mi gira de 2024 en el Reino Unido. Siempre es un sentimiento muy especial tocar en nuestro país. Va a ser un final de año increíble. Preparémonos para la fiesta. No puedo esperar verte", decía poco después McCartney.

Cartel de la Gira | EFE

Cómo conseguir entradas para los conciertos de Paul McCartney en Madrid

Ahora la pregunta que todo el mundo se hace es la misma: ¿cómo consigo las entradas? Pues bien, hay una preventa oficial de acceso mediante código para aquellos que estén registrados en la web del músico PaulMcCartney.com que comienza este martes 18 de junio a partir de las 10:00 horas de la mañana. Por otro lado, la plataforma Santander SMusic abre una preventa exclusiva de entradas desde el miércoles 19 de junio a las 10:00 horas hasta el viernes 21 de junio a las 8:00 horas. Finalmente, desde el viernes 21 a las 10:00 horas se abrirá la venta general.

Paul McCartney

Paul McCartney es uno los compositores más influyentes de todos los tiempos, tanto en su periodo como miembro de los míticos The Beatles, como en solitario con su poderosa carrera plagada de hits a nivel mundial. Ahora, el británico vuelve a España lleno de energía. Seguro que muchos ya se preparan para repasar grandes éxitos como 'Hey Jude' o 'Let It Be', entre otros temas.

El exBeatle también estará el 4 y 5 de diciembre en La Défense Arena de París, el 14 y 15 de diciembre actuará en el Co-Op Live de Manchester, mientras que en el O2 de Londres estará los días 18 y 19 de diciembre. Previo a estas citas, el 'Got Back Tour 2024' llegará desde octubre en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Córdoba (Argentina) y Lima.

McCartney ya aterrizó con este show en el año 2023 a Australia, México y Brasil, con 18 conciertos, mientras que en 2022 pasó por Estados Unidos antes de cerrar esa fase con un histórico concierto en Glastonbury en el mes de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com