Claire Foy: "Me gustaría vivir en un mundo en el que no hiciese falta el feminismo"

"Esta película habla mucho de culpa y de pena, de cómo reacciona una persona por algo del pasado, puedes aceptarlo o seguir en conflicto toda tu vida", nos cuenta a Antena 3 Noticias la actriz Claire Foy.

Cajera de supermercado, repartidora a domicilio, camarera..., todo antes de poder dedicarse a la interpretación. Esta británica de 34 años es ahora unas de las actrices más de moda en Hollywood.

Ella es lo mejor, además, de esta efectista y adaptación de la cuarta entrega de Millenium "Hubo muchos retos: el primero interpretar a un personaje muy conocido por millones de lectores. También hay películas anteriores y con trabajos excepcionales. El segundo es luchar contra ti misma, mis expectativas, la complejidad del personaje", reconoce.

Es Lisbeth Salander, una justiciera que lucha contra los hombres que no aman a las mujeres. Así que, como mujer, le preguntamos a Claire Foy qué causa femenina defiende: "Me gustaría vivir en un mundo en el que las mujeres en vez de tener miedo y sentirse controladas pudieran tener el mismo dominio que los hombres, que no existiese el feminismo". 'Millenium, lo que te no te mata te hace más fuerte' se estrena en España el 9 de noviembre.